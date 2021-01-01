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У селі поблизу Луцька зупинили автівку, «нашпиговану» наркотиками та пристроями до них

У селі поблизу Луцька зупинили автівку, «нашпиговану» наркотиками та пристроями до них
Поліцейські продовжують відпрацювання Луцького району щодо виявлення закладок і підозрілих осіб.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Учора, 20 вересня, в селі Княгининок Луцького району під час патрулювання у поле зору співробітників поліції потрапив підозрілий автомобіль. Під час перевірки у багажнику транспортного засобу поліцейські виявили поліетиленовий пакет із сухою речовиною, зовні схожою на наркотичну, каністру з нашаруваннями невідомої речовини, ваги, блістер з таблетками «парацетамол», шприц, термометр, два мобільних телефони, трубку для куріння, фольгу. За кермом автомобіля перебував 26-річний лучанин разом пасажиром.

Виявлені речовини й предмети вилучили та направлять до Волинського науково-дослідного експертного-криміналістичного центру МВС України.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 311 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) Кримінального кодексу України. Під час досудового розслідування з’ясують усі обставини події.

Співробітники поліції спільно із небайдужими громадянами продовжують патрулювання задля попередження розміщення закладок психотропних речовин та їх виявлення на території Княгининської громади.

У селі поблизу Луцька зупинили автівку, «нашпиговану» наркотиками та пристроями до них

У селі поблизу Луцька зупинили автівку, «нашпиговану» наркотиками та пристроями до них

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Теги: Волинь, Княгининок, наркотики, авто
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