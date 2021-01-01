З Польщі до України завезли 4 тонни зараженої сальмонелою індички
Сьогодні, 14:13
У крилах індички, яку завезли до України з Польщі, фахівці виявили сальмонелу.
Про це йдеться на сайті Держпроспоживслужби у Харківській області.
Як відзначають у відомстві, повідомлення щодо виявлення сальмонели у м'ясі вони отримали від Європейської системи швидкого оповіщення про харчові продукти і корми.
Виробник індички - компанія "Indyk-Slаѕk". Заражене м'ясо у кількості 4020 кг доставили до ТОВ «Селміт», що у м. Запоріжжя. Частину товару надіслали до холодильного складу «ФРОСТ 4» у м. Дніпро.
Наразі невідомо, чи хтось заразився інфекцією.
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Про це йдеться на сайті Держпроспоживслужби у Харківській області.
Як відзначають у відомстві, повідомлення щодо виявлення сальмонели у м'ясі вони отримали від Європейської системи швидкого оповіщення про харчові продукти і корми.
Виробник індички - компанія "Indyk-Slаѕk". Заражене м'ясо у кількості 4020 кг доставили до ТОВ «Селміт», що у м. Запоріжжя. Частину товару надіслали до холодильного складу «ФРОСТ 4» у м. Дніпро.
Наразі невідомо, чи хтось заразився інфекцією.
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