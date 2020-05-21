Поблизу Луцька авто збило чоловіка





Про це



Автопригода сталась сьогодні, 21 вересня, близько 11 години. 65-річний місцевий житель, керуючи автомобілем ВАЗ 2043, збив 56-річного велосипедиста. Чоловік переходив проїжджу частину по пішохідному переході з велосипедом у руках.



Внаслідок ДТП волинянин отримав тілесні ушкодження, його доставили у лікарню.



На місці пригоди працювали слідчі Луцького районного управління поліції.



Відомості поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. За фактом автопригоди триває перевірка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Липини Луцького району легковик збив 56-річного чоловіка.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Автопригода сталась сьогодні, 21 вересня, близько 11 години. 65-річний місцевий житель, керуючи автомобілем ВАЗ 2043, збив 56-річного велосипедиста. Чоловік переходив проїжджу частину по пішохідному переході з велосипедом у руках.Внаслідок ДТП волинянин отримав тілесні ушкодження, його доставили у лікарню.На місці пригоди працювали слідчі Луцького районного управління поліції.Відомості поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. За фактом автопригоди триває перевірка.

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