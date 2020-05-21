Поблизу Луцька авто збило чоловіка
Сьогодні, 15:23
У селі Липини Луцького району легковик збив 56-річного чоловіка.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Автопригода сталась сьогодні, 21 вересня, близько 11 години. 65-річний місцевий житель, керуючи автомобілем ВАЗ 2043, збив 56-річного велосипедиста. Чоловік переходив проїжджу частину по пішохідному переході з велосипедом у руках.
Внаслідок ДТП волинянин отримав тілесні ушкодження, його доставили у лікарню.
На місці пригоди працювали слідчі Луцького районного управління поліції.
Відомості поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. За фактом автопригоди триває перевірка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Автопригода сталась сьогодні, 21 вересня, близько 11 години. 65-річний місцевий житель, керуючи автомобілем ВАЗ 2043, збив 56-річного велосипедиста. Чоловік переходив проїжджу частину по пішохідному переході з велосипедом у руках.
Внаслідок ДТП волинянин отримав тілесні ушкодження, його доставили у лікарню.
На місці пригоди працювали слідчі Луцького районного управління поліції.
Відомості поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. За фактом автопригоди триває перевірка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Крупі відкрили довгоочікуваний дитсадок. ФОТО
Сьогодні, 15:45
Поблизу Луцька авто збило чоловіка
Сьогодні, 15:23
У Луцьку відремонтують вулицю з одностороннім рухом
Сьогодні, 15:00
На Волині викрили серійного злодія
Сьогодні, 14:35
Медіа