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Поблизу Луцька авто збило чоловіка

Поблизу Луцька авто збило чоловіка
У селі Липини Луцького району легковик збив 56-річного чоловіка.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Автопригода сталась сьогодні, 21 вересня, близько 11 години. 65-річний місцевий житель, керуючи автомобілем ВАЗ 2043, збив 56-річного велосипедиста. Чоловік переходив проїжджу частину по пішохідному переході з велосипедом у руках.

Внаслідок ДТП волинянин отримав тілесні ушкодження, його доставили у лікарню.

На місці пригоди працювали слідчі Луцького районного управління поліції.

Відомості поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. За фактом автопригоди триває перевірка.

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Теги: Липини, ДТП, чоловік, велосипед
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