На Волині сталася аварія з постраждалими. ФОТО
Сьогодні, 18:50
21-го вересня близько 17:00 у Володимирі на вулиці Устилузькій неподалік повороту на Федорівку трапилася ДТП.
Про це пише БУГ.
Автомобіль марки "Опель" на транзитних номерах отримав механічні пошкодження, в нього відлетіло заднє колесо. Як розповідають, його наздогнала автомобіль-лавета.
Внаслідок події постраждала жінка, пасажирка авто, яку госпіталізували до лікарні. На місці працює поліція.
Рух ускладнено.
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Про це пише БУГ.
Автомобіль марки "Опель" на транзитних номерах отримав механічні пошкодження, в нього відлетіло заднє колесо. Як розповідають, його наздогнала автомобіль-лавета.
Внаслідок події постраждала жінка, пасажирка авто, яку госпіталізували до лікарні. На місці працює поліція.
Рух ускладнено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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