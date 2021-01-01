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На Волині сталася аварія з постраждалими. ФОТО

На Волині сталася аварія з постраждалими. ФОТО
21-го вересня близько 17:00 у Володимирі на вулиці Устилузькій неподалік повороту на Федорівку трапилася ДТП.

Про це пише БУГ.

Автомобіль марки "Опель" на транзитних номерах отримав механічні пошкодження, в нього відлетіло заднє колесо. Як розповідають, його наздогнала автомобіль-лавета.

Внаслідок події постраждала жінка, пасажирка авто, яку госпіталізували до лікарні. На місці працює поліція.

Рух ускладнено.
На Волині сталася аварія з постраждалими. ФОТО
На Волині сталася аварія з постраждалими. ФОТО
На Волині сталася аварія з постраждалими. ФОТО
На Волині сталася аварія з постраждалими. ФОТО
На Волині сталася аварія з постраждалими. ФОТО

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Теги: аварія, Устилуг, ДТП
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