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На Горохівщині у чоловіка вкрали бензопили та компресор

На Горохівщині у чоловіка вкрали бензопили та компресор
На Волині зловмисники проникли на обійстя чоловіка та вкрали у господаря дорогі інструменти.

Про це йдеться на сторінках газети "Волинь-нова".

Подробиці інциденту встановлюють правоохоронці

Відомо, що злодії зірвали навісний замок, проникли в приміщення й винесли дві бензопили Stihl (170 й 462 моделей), повітряний компресор «Сталь», набір ключів.

Горохівські поліцейські шукають зловмисників. Подробиці злочину встановлюються. Триває слідство.

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Теги: Горохів, поліція
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