На Горохівщині у чоловіка вкрали бензопили та компресор
Сьогодні, 02:16
На Волині зловмисники проникли на обійстя чоловіка та вкрали у господаря дорогі інструменти.
Про це йдеться на сторінках газети "Волинь-нова".
Подробиці інциденту встановлюють правоохоронці
Відомо, що злодії зірвали навісний замок, проникли в приміщення й винесли дві бензопили Stihl (170 й 462 моделей), повітряний компресор «Сталь», набір ключів.
Горохівські поліцейські шукають зловмисників. Подробиці злочину встановлюються. Триває слідство.
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Про це йдеться на сторінках газети "Волинь-нова".
Подробиці інциденту встановлюють правоохоронці
Відомо, що злодії зірвали навісний замок, проникли в приміщення й винесли дві бензопили Stihl (170 й 462 моделей), повітряний компресор «Сталь», набір ключів.
Горохівські поліцейські шукають зловмисників. Подробиці злочину встановлюються. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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