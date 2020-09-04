На Горохівщині у чоловіка вкрали бензопили та компресор





Про це йдеться на сторінках газети

Подробиці інциденту встановлюють правоохоронці



Відомо, що злодії зірвали навісний замок, проникли в приміщення й винесли дві бензопили Stihl (170 й 462 моделей), повітряний компресор «Сталь», набір ключів.



Горохівські поліцейські шукають зловмисників. Подробиці злочину встановлюються. Триває слідство.

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Подробиці інциденту встановлюють правоохоронціВідомо, що злодії зірвали навісний замок, проникли в приміщення й винесли дві бензопили Stihl (170 й 462 моделей), повітряний компресор «Сталь», набір ключів.Горохівські поліцейські шукають зловмисників. Подробиці злочину встановлюються. Триває слідство.

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