З грудня в Україні зросте прожитковий мінімум та збільшать пенсії

З грудня 2021 року зростуть розміри прожиткового мінімуму для різних верств населення. Зокрема збільшується розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність з 1854 грн до 1934 грн, що є підставою для перерахунку тих складових пенсійних виплат, розмір яких залежить від прожиткового мінімуму .Про це повідомляє Пенсійний фонд України.Інформують, що насамперед збільшується розмір мінімальної пенсії за віком для пенсіонерів, які мають повний страховий стаж. Тим непрацюючим пенсіонерам, які мають значну тривалість страхового стажу і їх пенсії, обчислені з урахуванням набутого страхового стажу та заробітної плати, більші за мінімальні, буде перераховано доплату за понаднормативний стаж, яка визначається у відсотках до розміру прожиткового мінімуму. Зважаючи, що у кожної людини свій напрацьований стаж, то і розмір такого збільшення пенсії у кожного буде різний.Окрім того, традиційно збільшуються розміри інших доплат і підвищень до пенсій, які розраховуються у відсотках від встановленого мінімуму, а саме:- надбавки до пенсій за особливі заслуги перед Україною, встановлені згідно із Законом України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною»;- доплати відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань»;- щомісячна адресна допомога інвалідам війни та учасникам бойових дій;- державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни.Максимальний розмір пенсії буде також перераховано та збільшено з 18540 грн до 19340 грн.Крім цього в грудні буде проведено ще один перерахунок пенсій, оскільки з 1 грудня мінімальна заробітна плата зросте з 6 тис. грн до 6,5 тис. грн. Відтак з цієї ж дати зросте мінімальна пенсія для непрацюючих пенсіонерів старше 65 років (зі стажем роботи 30 років у жінок і 35 років у чоловіків). Пенсія цієї категорії пенсіонерів повинна становити не менше 40 % від мінімальної заробітної плати, тож її розмір буде збільшено з 2400 грн до 2600 грн.Слід зазначити, що всі перерахунки проводяться автоматично, додатково звертатися до органів Пенсійного фонду України пенсіонерам не потрібно.Надалі наводимо таблицю збільшених розмірів окремих видів пенсійних виплат: