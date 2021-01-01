Луцькі кафе та ресторани перевірили на дотримання карантинних норм. ВІДЕО





Як розповів Андрій Ткачук, у працівників перевіряли дотримання санітарних вимог і сертифікатів про отримання двох доз вакцини. Окрім паперових документів, представники робочої групи просять документи, що посвідчують особу.



Під час перевірки адміністраторка ресторану Наталія Давидюк розповіла на роботі всі працівники вакциновані двома дозами. Зі слів жінки, кількість відвідувачів зменшилася, проте у закладі працюють згідно з карантинними вимогами.



"Якщо приходять невакциновані, ми просто не обслуговуємо. З однією дозою вакцини відвідувачів не пускаємо у заклад. Лише якщо наявний ПЛР-тест, COVID-сертифікат або протипоказання, або документ, що людина перехворіла", – зазначила працівниця.



На початку "червоної" карантинної зони вимагали у всіх відвідувачів сертифікат, говорить офіціантка Іванна Назарчук, а зараз запитують, чи відвідувачі вакциновані. Каже: якщо вакцинація відсутня, відвідувачам змушені відмовляти в обслуговуванні.



У випадку конфліктних ситуацій працівникам закладів харчування рекомендують звертатися до правоохоронців, котрі мають не лише право перевіряти відповідні документи, а й складати постанови про порушення, – каже заступник начальника управління економічного розвитку і торгівлі області Андрій Ткачук.



"Кожен заклад може свій режим контролю вводити, як скажімо, безпосередня перевірка сертифікатів, так і інформування про те, що обслуговування не здійснюється без відповідного сертифіката", – додав посадовець.



У разі виявлення порушень санітарних норм складають протоколи. Зі слів начальниці відділу санепіднагляду управління Держпродспоживслужби в області Галини Ткач, відповідних протоколів 22 листопада не складали.



"З моменту запровадження в області червоної зони в області фахівці Держпродспоживслужби склали 182 протоколи про адміністративне правопорушення. По цих протоколах передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 102 до 425 гривень", – додала начальниця відділу Держпродспоживслужби.



Якщо на час червоного рівня епіднебезпеки виявляють заклади, де працюють невакциновані працівники, поліцейські складають протокол, – розповіла речниця поліції області Ольга Бузулук.



З її слів, станом на ранок 22 листопада правоохоронці склали 33 протоколи. Штраф за порушення правил карантину становить від 17 до 34 тисяч гривень.



Зі слів заступника начальника управління економічного розвитку і торгівлі області Андрія Ткачука, з 8 листопада на Волині здійснили 247 перевірок закладів громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування і торгово-розважальних центрів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині 22 листопада дві робочі групи з перевірки дотримання карантинних вимог у "червоній" зоні інспектували кафе та ресторани міста. Усього перевірили чотири заклади, один із них – у торговельно-розважальному центрі на вулиці Сухомлинського.Як розповів Суспільному заступник начальника управління економічного розвитку і торгівлі Волинської ОДА, у працівників перевіряли дотримання санітарних вимог і сертифікатів про отримання двох доз вакцини. Окрім паперових документів, представники робочої групи просять документи, що посвідчують особу.Під час перевірки адміністраторка ресторану Наталія Давидюк розповіла на роботі всі працівники вакциновані двома дозами. Зі слів жінки, кількість відвідувачів зменшилася, проте у закладі працюють згідно з карантинними вимогами."Якщо приходять невакциновані, ми просто не обслуговуємо. З однією дозою вакцини відвідувачів не пускаємо у заклад. Лише якщо наявний ПЛР-тест, COVID-сертифікат або протипоказання, або документ, що людина перехворіла", – зазначила працівниця.На початку "червоної" карантинної зони вимагали у всіх відвідувачів сертифікат, говорить офіціантка Іванна Назарчук, а зараз запитують, чи відвідувачі вакциновані. Каже: якщо вакцинація відсутня, відвідувачам змушені відмовляти в обслуговуванні.У випадку конфліктних ситуацій працівникам закладів харчування рекомендують звертатися до правоохоронців, котрі мають не лише право перевіряти відповідні документи, а й складати постанови про порушення, – каже заступник начальника управління економічного розвитку і торгівлі області Андрій Ткачук."Кожен заклад може свій режим контролю вводити, як скажімо, безпосередня перевірка сертифікатів, так і інформування про те, що обслуговування не здійснюється без відповідного сертифіката", – додав посадовець.У разі виявлення порушень санітарних норм складають протоколи. Зі слів начальниці відділу санепіднагляду управління Держпродспоживслужби в області Галини Ткач, відповідних протоколів 22 листопада не складали."З моменту запровадження в області червоної зони в області фахівці Держпродспоживслужби склали 182 протоколи про адміністративне правопорушення. По цих протоколах передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 102 до 425 гривень", – додала начальниця відділу Держпродспоживслужби.Якщо на час червоного рівня епіднебезпеки виявляють заклади, де працюють невакциновані працівники, поліцейські складають протокол, – розповіла речниця поліції області Ольга Бузулук.З її слів, станом на ранок 22 листопада правоохоронці склали 33 протоколи. Штраф за порушення правил карантину становить від 17 до 34 тисяч гривень.Зі слів заступника начальника управління економічного розвитку і торгівлі області Андрія Ткачука, з 8 листопада на Волині здійснили 247 перевірок закладів громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування і торгово-розважальних центрів.

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