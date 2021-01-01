У Луцьку жінка з власної квартири зробила «наливайку». ФОТО
Сьогодні, 09:37
Чергову «наливайку» виявили інспектори відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом Луцька департаменту муніципальної варти Луцької міської ради в одній із квартир.
Про це йдеться на фейсбук-сторінці правоохоронців.
На вулиці Карбишева, 2б, жінка у власнкій квартирі торгувала сурогатом.
На порушницю було склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 3 ст. 156 КУпАП, який буде передано на розгляд до Луцького міськрайонного суду Волинської області для обрання міри покарання.
Штраф за порушення ч.3 ст. 156 КУпАП – від 6800 до 13600 грн.
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Про це йдеться на фейсбук-сторінці правоохоронців.
На вулиці Карбишева, 2б, жінка у власнкій квартирі торгувала сурогатом.
На порушницю було склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 3 ст. 156 КУпАП, який буде передано на розгляд до Луцького міськрайонного суду Волинської області для обрання міри покарання.
Штраф за порушення ч.3 ст. 156 КУпАП – від 6800 до 13600 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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