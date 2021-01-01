У Луцьку жінка з власної квартири зробила «наливайку». ФОТО





Про це йдеться на фейсбук-сторінці правоохоронців.



На вулиці Карбишева, 2б, жінка у власнкій квартирі торгувала сурогатом.



На порушницю було склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 3 ст. 156 КУпАП, який буде передано на розгляд до Луцького міськрайонного суду Волинської області для обрання міри покарання.

Штраф за порушення ч.3 ст. 156 КУпАП – від 6800 до 13600 грн.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чергову «наливайку» виявили інспектори відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом Луцька департаменту муніципальної варти Луцької міської ради в одній із квартир.Про це йдеться на фейсбук-сторінці правоохоронців.На вулиці Карбишева, 2б, жінка у власнкій квартирі торгувала сурогатом.На порушницю було склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 3 ст. 156 КУпАП, який буде передано на розгляд до Луцького міськрайонного суду Волинської області для обрання міри покарання.Штраф за порушення ч.3 ст. 156 КУпАП – від 6800 до 13600 грн.

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