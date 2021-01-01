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У Луцьку жінка з власної квартири зробила «наливайку». ФОТО

У Луцьку жінка з власної квартири зробила «наливайку». ФОТО
Чергову «наливайку» виявили інспектори відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом Луцька департаменту муніципальної варти Луцької міської ради в одній із квартир.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці правоохоронців.

На вулиці Карбишева, 2б, жінка у власнкій квартирі торгувала сурогатом.

На порушницю було склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 3 ст. 156 КУпАП, який буде передано на розгляд до Луцького міськрайонного суду Волинської області для обрання міри покарання.
Штраф за порушення ч.3 ст. 156 КУпАП – від 6800 до 13600 грн.
У Луцьку жінка з власної квартири зробила «наливайку». ФОТО
У Луцьку жінка з власної квартири зробила «наливайку». ФОТО

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Теги: сурогат, Луцьк
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