У селищі на Волині горів автомобіль
Сьогодні, 12:13
У смт Шацьк Ковельського району 22 листопада загорівся легковий автомобіль.
Про це повідомила пресслужба ДСНС Волині.
22 листопада підрозділи Головного управління ДСНС України у Волинській області здійснили 42 виїзди для проведення заходів з попередження надзвичайних ситуацій.
О 17:05 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу легкового автомобіля у смт Шацьк Ковельського району.
О 17:12 пожежу локалізували, 17:15 – ліквідували рятувальники 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Шацька ГУ ДСНС України у Волинській області.
Імовірна причина пожежі – несправність електричної системи.
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Про це повідомила пресслужба ДСНС Волині.
22 листопада підрозділи Головного управління ДСНС України у Волинській області здійснили 42 виїзди для проведення заходів з попередження надзвичайних ситуацій.
О 17:05 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу легкового автомобіля у смт Шацьк Ковельського району.
О 17:12 пожежу локалізували, 17:15 – ліквідували рятувальники 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Шацька ГУ ДСНС України у Волинській області.
Імовірна причина пожежі – несправність електричної системи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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