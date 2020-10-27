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У селищі на Волині горів автомобіль

У селищі на Волині горів автомобіль
У смт Шацьк Ковельського району 22 листопада загорівся легковий автомобіль.

Про це повідомила пресслужба ДСНС Волині.

22 листопада підрозділи Головного управління ДСНС України у Волинській області здійснили 42 виїзди для проведення заходів з попередження надзвичайних ситуацій.

О 17:05 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу легкового автомобіля у смт Шацьк Ковельського району.

О 17:12 пожежу локалізували, 17:15 – ліквідували рятувальники 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Шацька ГУ ДСНС України у Волинській області.

Імовірна причина пожежі – несправність електричної системи.

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Теги: Волинь, Шацьк, пожежа, автомобіль
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