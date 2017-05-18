Третій за листопад випадок : в районі на Волині скажений кіт покусав пса





Про це розповів Віктор Фіщук.



Це трапилося в селищі Іваничі 22 листопада.



Зі слів Віктора Фіщука, на обійстя одного з господарств прибився приблудний агресивний кіт. "Він забіг у двір та напав і покусав собаку. Незабаром цього ж кота знайшли мертвим неподалік двору. Лабораторна експертиза підтвердила — тварина була заражена сказом", — каже заступник голови РДА.



Наразі представники ветслужби вакцинують домашніх тварин у господарстві, де був виявлений сказ. Впродовж 60 днів на території селища будуть тривати протиепідемічні заходи, зокрема спеціалісти проведуть подвірні обходи в Іваничах, щеплюватимуть тварин та вестимуть профілактичні бесіди з населенням.



Впродовж листопада ще два випадки сказу були зареєстровані у селі Козлів Локачинської громади та у селі Бубнів Зимнівської громади. Там домашніх тварин покусали дикі лисиці, які прибігли на обійстя господарів з лісу, — розповідає Віктор Фіщук.



Зі слів заступника голови РДА, незабаром спеціалісти лісомисливського господарства розпочнуть відстріл лисиць. "Біоматеріали з яких досліджуватимуть в епідеміологічній лабораторії, таким чином, визначать рівень імунітету до сказу диких тварин", — каже заступник голови Володимир-Волинської райдержадміністрації.



Поки ж жителів району просять бути уважними слід бути уважними, а у випадку появи на подвір’ях лисиць, чи в разі нетипової поведінки домашніх улюбленців повідомляти ветеринарну службу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Третій випадок сказу за неповний місяць зафіксували у Володимир-Волинському районі. Скажений кіт покусав пса.Про це розповів Суспільному заступник голови Володимир-Волинської райдержадміністраціїЦе трапилося в селищі Іваничі 22 листопада.Зі слів Віктора Фіщука, на обійстя одного з господарств прибився приблудний агресивний кіт. "Він забіг у двір та напав і покусав собаку. Незабаром цього ж кота знайшли мертвим неподалік двору. Лабораторна експертиза підтвердила — тварина була заражена сказом", — каже заступник голови РДА.Наразі представники ветслужби вакцинують домашніх тварин у господарстві, де був виявлений сказ. Впродовж 60 днів на території селища будуть тривати протиепідемічні заходи, зокрема спеціалісти проведуть подвірні обходи в Іваничах, щеплюватимуть тварин та вестимуть профілактичні бесіди з населенням.Впродовж листопада ще два випадки сказу були зареєстровані у селі Козлів Локачинської громади та у селі Бубнів Зимнівської громади. Там домашніх тварин покусали дикі лисиці, які прибігли на обійстя господарів з лісу, — розповідає Віктор Фіщук.Зі слів заступника голови РДА, незабаром спеціалісти лісомисливського господарства розпочнуть відстріл лисиць. "Біоматеріали з яких досліджуватимуть в епідеміологічній лабораторії, таким чином, визначать рівень імунітету до сказу диких тварин", — каже заступник голови Володимир-Волинської райдержадміністрації.Поки ж жителів району просять бути уважними слід бути уважними, а у випадку появи на подвір’ях лисиць, чи в разі нетипової поведінки домашніх улюбленців повідомляти ветеринарну службу.

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