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В Україні зростуть соцвиплати на дітей

В Україні зростуть соцвиплати на дітей
Через підвищення в Україні прожиткового мінімуму, збільшаться і соцвиплати.

Водночас зміна виплат при народженні дитини, яка анонсувалась раніше, навряд чи наступного року відбудеться.

Гроші на більш високі виплати при народженні дитини не передбачені в проекті бюджету на 2022 рік. Тому, якщо навіть парламент ухвалить відповідний закон, то він почне діяти не раніше ніж з 2023 року, повідомляє "Тoday".

Проте вже з грудня 2021 року, у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму, зросте низка соцвиплат на дітей. Соцвиплати на дітей передбачені такі:

-мінімально гарантовані розміри аліментів неповнолітнім до 6-ти років – до 1,05 тисячі гривень, а дітям від 6-ти до 18-ти років – до 1,309 тисячі гривень;

-допомоги для дітей матерів-одиначок з неповнолітніми до 6-ти років – до 2,1 тисячі гривень, з дітьми від 6-ти до 18-ти років – 2,618 тисячі гривень, а студентам на стаціонарі, віком від 18-ти до 23-х років – до 2,481 тисячі гривень;

-соцдопомога дітям, зі встановленою опікою або піклуванням, максимально зростуть у дітей до 6-ти років – до 5,25 тисячі гривень, у дітей до 6-ти років, які мають інвалідність – до 7,35 тисячі гривень, у дітей від 6-ти до 18-ти років – до 6,545 тисячі гривень, а у дітей в тому ж віці, але з наявною інвалідністю – до 9,163 тисячі гривень;

-допомоги тяжко хворим дітям, яким не встановили інвалідність, віком до 6-ти років – до 4,2 тисячі гривень, віком від 6-ти до 18-ти років-до 5,236 тисячі гривень;

-допомога особам, які доглядають за хворою дитиною – до 1,934 тисячі гривень.


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Теги: соціальні виплати, на дітей, метрері-одиначки, аліменти
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