Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 25 листопада

Завтра, 25 листопада, на Волині буде мінлива хмарність, без опадів.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі від 3⁰ морозу до 2⁰ тепла, вдень 2-7⁰ тепла.Температура в області вночі буде від 3° тепла до 2° морозу,вдень 2-7° тепла.У Луцьку з ранку та до самого вечора небо буде ясним, без опадів.Вночі прогнозують від 3° тепла до 2°, вдень 5-3° тепла.