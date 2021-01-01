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Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 25 листопада

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 25 листопада
Завтра, 25 листопада, на Волині буде мінлива хмарність, без опадів.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі від 3⁰ морозу до 2⁰ тепла, вдень 2-7⁰ тепла.

Температура в області вночі буде від 3° тепла до 2° морозу,
вдень 2-7° тепла.

У Луцьку з ранку та до самого вечора небо буде ясним, без опадів.

Вночі прогнозують від 3° тепла до 2°, вдень 5-3° тепла.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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