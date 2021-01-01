Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 25 листопада
Сьогодні, 20:00
Завтра, 25 листопада, на Волині буде мінлива хмарність, без опадів.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі від 3⁰ морозу до 2⁰ тепла, вдень 2-7⁰ тепла.
Температура в області вночі буде від 3° тепла до 2° морозу,
вдень 2-7° тепла.
У Луцьку з ранку та до самого вечора небо буде ясним, без опадів.
Вночі прогнозують від 3° тепла до 2°, вдень 5-3° тепла.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі від 3⁰ морозу до 2⁰ тепла, вдень 2-7⁰ тепла.
Температура в області вночі буде від 3° тепла до 2° морозу,
вдень 2-7° тепла.
У Луцьку з ранку та до самого вечора небо буде ясним, без опадів.
Вночі прогнозують від 3° тепла до 2°, вдень 5-3° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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