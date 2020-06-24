Запровадили новий порядок проведення ЗНО. ДОКУМЕНТ

Уряд ухвалив зміни до загального порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання.Про це йдеться на сайті Міністерства освіти та науки України."Внесення змін до порядку дозволить актуалізувати цей документ, увідповіднити його до нових реалій проведення іспитування, зокрема й в умовах карантину із використанням організаційно-технологічних процесів ЗНО. Також визначено механізм залучення представників закладів до проведення тестування та інших випробувань із використанням організаційно-технологічних процесів ЗНО", - йдеться у повідомленні на сайті.Порядок визначає основні засади підготовки та проведення ЗНО з метою забезпечення права осіб на рівний доступ до освіти та/або контролю відповідності результатів навчання державним вимогам.ЗНО проводиться Міністерством освіти і науки у співпраці з Українським центром оцінювання якості освіти, регіональними центрами оцінювання якості освіти, обласними органами управління освітою та закладами вищої освіти.Зміни можна побачити у