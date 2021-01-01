У Теремнівські ставки випустили майже тонну риби





Про це розповів Олександр Климнюк.



Усього в ставки заселили 116 тисяч 250 рибин, середня вага якої становить вісім грамів. Зарибок виростили в рибному господарстві у селі Лище Підгайцівської громади.



Окрім карася сріблястого, водойма заселена й іншими видами. Зі слів начальника відділу рибоохоронного патруля, у попередні роки в Теремнівських ставках водилися короп, щука, окунь, лин, білий амур, товстолоб, плітка та краснопірка.



Вселення риби відбулося з ініціативи небайдужих рибалок-любителів міста. Орієнтовна вартість зариблення становила 12 тисяч гривень, – додав Олександр Климнюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Теремнівські ставки, що в Луцьку, вселили 930 кілограмів карася сріблястого. У водойму випустили "цьоголітку" – рибу, яка навесні 2022 року стане однорічною.Про це розповів Суспільному начальник відділу іхтіології та регулювання рибальства Волинського рибоохоронного патруляУсього в ставки заселили 116 тисяч 250 рибин, середня вага якої становить вісім грамів. Зарибок виростили в рибному господарстві у селі Лище Підгайцівської громади.Окрім карася сріблястого, водойма заселена й іншими видами. Зі слів начальника відділу рибоохоронного патруля, у попередні роки в Теремнівських ставках водилися короп, щука, окунь, лин, білий амур, товстолоб, плітка та краснопірка.Вселення риби відбулося з ініціативи небайдужих рибалок-любителів міста. Орієнтовна вартість зариблення становила 12 тисяч гривень, – додав Олександр Климнюк.

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