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У Теремнівські ставки випустили майже тонну риби

У Теремнівські ставки випустили майже тонну риби
У Теремнівські ставки, що в Луцьку, вселили 930 кілограмів карася сріблястого. У водойму випустили "цьоголітку" – рибу, яка навесні 2022 року стане однорічною.

Про це розповів Суспільному начальник відділу іхтіології та регулювання рибальства Волинського рибоохоронного патруля Олександр Климнюк.

Усього в ставки заселили 116 тисяч 250 рибин, середня вага якої становить вісім грамів. Зарибок виростили в рибному господарстві у селі Лище Підгайцівської громади.

Окрім карася сріблястого, водойма заселена й іншими видами. Зі слів начальника відділу рибоохоронного патруля, у попередні роки в Теремнівських ставках водилися короп, щука, окунь, лин, білий амур, товстолоб, плітка та краснопірка.

Вселення риби відбулося з ініціативи небайдужих рибалок-любителів міста. Орієнтовна вартість зариблення становила 12 тисяч гривень, – додав Олександр Климнюк.

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Теги: Теремнівські ставки, зарибнення
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