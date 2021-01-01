Через «Ягодин» хотіли незаконно провезти пневматичну зброю
Сьогодні, 10:00
Незаконно, бо без жодних дозвільних документів, в Україну намагались ввезти пневматичну зброю.
Про це інформує Волинська митниця.
Громадянин України, який скористався смугою спрощеного оформлення «зелений коридор» пункту пропуску «Ягодин», навіть не намагався її приховати. З інструкціями від турецького виробника та в оригінальному чохлі, новеньку гвинтівку калібру 5,5 мм виявили в багажнику автомобіля.
Тож Волинська митниця нагадує громадянам, що питання переміщення через держкордон зброї регламентуються дозвільною системою. Пневматичну зброю калібру понад 4,5 мм можна переміщати лише «червоним коридором» і за наявності дозволу, який видають органи МВС.
Інструкція про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21.08.98 № 622. Цього порядку необхідно чітко дотримуватись, аби не втратити своєї волі і свого майна.
На часі гвинтівку як предмет порушення у чоловіка тимчасово вилучили. Справу далі розглядатимуть правоохоронці, яким надіслали повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину за ст. 263 Кримінального Кодексу України (незаконне поводження зі зброєю).
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Про це інформує Волинська митниця.
Громадянин України, який скористався смугою спрощеного оформлення «зелений коридор» пункту пропуску «Ягодин», навіть не намагався її приховати. З інструкціями від турецького виробника та в оригінальному чохлі, новеньку гвинтівку калібру 5,5 мм виявили в багажнику автомобіля.
Тож Волинська митниця нагадує громадянам, що питання переміщення через держкордон зброї регламентуються дозвільною системою. Пневматичну зброю калібру понад 4,5 мм можна переміщати лише «червоним коридором» і за наявності дозволу, який видають органи МВС.
Інструкція про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21.08.98 № 622. Цього порядку необхідно чітко дотримуватись, аби не втратити своєї волі і свого майна.
На часі гвинтівку як предмет порушення у чоловіка тимчасово вилучили. Справу далі розглядатимуть правоохоронці, яким надіслали повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину за ст. 263 Кримінального Кодексу України (незаконне поводження зі зброєю).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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