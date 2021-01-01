Через «Ягодин» хотіли незаконно провезти пневматичну зброю

Незаконно, бо без жодних дозвільних документів, в Україну намагались ввезти пневматичну зброю.Про це інформує Волинська митниця.Громадянин України, який скористався смугою спрощеного оформлення «зелений коридор» пункту пропуску «Ягодин», навіть не намагався її приховати. З інструкціями від турецького виробника та в оригінальному чохлі, новеньку гвинтівку калібру 5,5 мм виявили в багажнику автомобіля.Тож Волинська митниця нагадує громадянам, що питання переміщення через держкордон зброї регламентуються дозвільною системою. Пневматичну зброю калібру понад 4,5 мм можна переміщати лише «червоним коридором» і за наявності дозволу, який видають органи МВС.Інструкція про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21.08.98 № 622. Цього порядку необхідно чітко дотримуватись, аби не втратити своєї волі і свого майна.На часі гвинтівку як предмет порушення у чоловіка тимчасово вилучили. Справу далі розглядатимуть правоохоронці, яким надіслали повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину за ст. 263 Кримінального Кодексу України (незаконне поводження зі зброєю).