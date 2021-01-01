Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 25 листопада
Сьогодні, 10:16
Станом на ранок 25 листопада в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебували 169 пацієнтів.
Про це на своїй фейсбук-сторінці сторінці написав журналіст Андрій Гнатюк.
Під високими потоками кисню перебуває 144 хворих. У важкому стані - 45, реанімації - 9.
За минулу добу поступили 11 людей, виписали - 5.
Кисню спожили більше 3, 5 тонн, залишалося майже 19 тонн.
Нагадаємо, що загалом із 1 вересня Боголюби прийняли понад 940 хворих, а з 1 листопада їх більше 310.
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Про це на своїй фейсбук-сторінці сторінці написав журналіст Андрій Гнатюк.
Під високими потоками кисню перебуває 144 хворих. У важкому стані - 45, реанімації - 9.
За минулу добу поступили 11 людей, виписали - 5.
Кисню спожили більше 3, 5 тонн, залишалося майже 19 тонн.
Нагадаємо, що загалом із 1 вересня Боголюби прийняли понад 940 хворих, а з 1 листопада їх більше 310.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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