Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 25 листопада





Про це на своїй фейсбук-сторінці сторінці написав журналіст Андрій Гнатюк.



Під високими потоками кисню перебуває 144 хворих. У важкому стані - 45, реанімації - 9.



За минулу добу поступили 11 людей, виписали - 5.



Кисню спожили більше 3, 5 тонн, залишалося майже 19 тонн.



Нагадаємо, що загалом із 1 вересня Боголюби прийняли понад 940 хворих, а з 1 листопада їх більше 310.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на ранок 25 листопада в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебували 169 пацієнтів.Про це на своїй фейсбук-сторінці сторінці написав журналістПід високими потоками кисню перебуває 144 хворих. У важкому стані - 45, реанімації - 9.За минулу добу поступили 11 людей, виписали - 5.Кисню спожили більше 3, 5 тонн, залишалося майже 19 тонн.Нагадаємо, що загалом із 1 вересня Боголюби прийняли понад 940 хворих, а з 1 листопада їх більше 310.

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