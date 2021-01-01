Кожний п'ятий українець може залишитися без пенсії

Людмила Денісова. Все через нові вимоги законодавства: уже у 2027 році, щоб вчасно отримати пенсію, треба буде мати 35 років стажу для чоловіків і 30 років для жінок.



Чи готові українці додатково відкладати собі на заслужений відпочинок, розповіли у Сніданку з 1+1., пише



Соціологи компанії Gradus з’ясували: більшість жителів українських міст віком від 18 до 60 років не відкладають на пенсію. Третина навіть не планують це робити, бо сподіваються на виплати від держави. "Ми всі звикли до того, що держава повинна нам забезпечити. Ніхто нас не навчив, що ми повинні взяти на себе зобов’язання за своє життя", - каже членкиня ради Всеукраїнської асоціації недержавних пенсійних фондів Ольга Бондаренко.



Експертка пояснює: кожне наступне покоління пенсіонерів усе сильніше відчуватиме дефіцит грошей. "Люди, які народилися після 1980 року, вже не будуть мати своєї пенсії. Буде якась мінімальна соціальна виплата. Вже є одне покоління українців, які не будуть мати гідної пенсії. Це нинішні пенсіонери, а ще ті, хто буде виходити на пенсію", - наголосила Ольга Бондаренко.



Свою другу пенсію в недержавних фондах зараз накопичують близько мільйона українців. Вкладені гроші не просто зберігаються, вони працюють на примноження. "Ці кошти інвестуються у різні бізнес- інструменти, інвестиційні інструменти, які працюють у державі. Це державні облігації, банківські метали, депозити", - пояснила спеціалістка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кожен п'ятий українець ризикує залишитися без пенсії та соціального захисту через неофіційну роботу, прогнозує уповноважена Верховної Ради з прав людини. Все через нові вимоги законодавства: уже у 2027 році, щоб вчасно отримати пенсію, треба буде мати 35 років стажу для чоловіків і 30 років для жінок.Чи готові українці додатково відкладати собі на заслужений відпочинок, розповіли у Сніданку з 1+1., пише ТСН. Соціологи компанії Gradus з’ясували: більшість жителів українських міст віком від 18 до 60 років не відкладають на пенсію. Третина навіть не планують це робити, бо сподіваються на виплати від держави. "Ми всі звикли до того, що держава повинна нам забезпечити. Ніхто нас не навчив, що ми повинні взяти на себе зобов’язання за своє життя", - каже членкиня ради Всеукраїнської асоціації недержавних пенсійних фондівЕкспертка пояснює: кожне наступне покоління пенсіонерів усе сильніше відчуватиме дефіцит грошей. "Люди, які народилися після 1980 року, вже не будуть мати своєї пенсії. Буде якась мінімальна соціальна виплата. Вже є одне покоління українців, які не будуть мати гідної пенсії. Це нинішні пенсіонери, а ще ті, хто буде виходити на пенсію", - наголосила Ольга Бондаренко.Свою другу пенсію в недержавних фондах зараз накопичують близько мільйона українців. Вкладені гроші не просто зберігаються, вони працюють на примноження. "Ці кошти інвестуються у різні бізнес- інструменти, інвестиційні інструменти, які працюють у державі. Це державні облігації, банківські метали, депозити", - пояснила спеціалістка.

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