вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Кожний п'ятий українець може залишитися без пенсії

Кожний п'ятий українець може залишитися без пенсії
Кожен п'ятий українець ризикує залишитися без пенсії та соціального захисту через неофіційну роботу, прогнозує уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Все через нові вимоги законодавства: уже у 2027 році, щоб вчасно отримати пенсію, треба буде мати 35 років стажу для чоловіків і 30 років для жінок.

Чи готові українці додатково відкладати собі на заслужений відпочинок, розповіли у Сніданку з 1+1., пише ТСН.

Соціологи компанії Gradus з’ясували: більшість жителів українських міст віком від 18 до 60 років не відкладають на пенсію. Третина навіть не планують це робити, бо сподіваються на виплати від держави. "Ми всі звикли до того, що держава повинна нам забезпечити. Ніхто нас не навчив, що ми повинні взяти на себе зобов’язання за своє життя", - каже членкиня ради Всеукраїнської асоціації недержавних пенсійних фондів Ольга Бондаренко.

Експертка пояснює: кожне наступне покоління пенсіонерів усе сильніше відчуватиме дефіцит грошей. "Люди, які народилися після 1980 року, вже не будуть мати своєї пенсії. Буде якась мінімальна соціальна виплата. Вже є одне покоління українців, які не будуть мати гідної пенсії. Це нинішні пенсіонери, а ще ті, хто буде виходити на пенсію", - наголосила Ольга Бондаренко.

Свою другу пенсію в недержавних фондах зараз накопичують близько мільйона українців. Вкладені гроші не просто зберігаються, вони працюють на примноження. "Ці кошти інвестуються у різні бізнес- інструменти, інвестиційні інструменти, які працюють у державі. Це державні облігації, банківські метали, депозити", - пояснила спеціалістка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пенсія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Нові правила перевезень: чи можна з Луцька поїхати в іншу область без вакцинації. ЕКСПЕРИМЕНТ
Проїзд у маршрутках Луцька тепер коштуватиме 8 гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Кожний п'ятий українець може залишитися без пенсії
Сьогодні, 11:55
«Історико-культурні пам’ятки можуть наповнювати бюджет», – депутатка Луцької райради Оксана Сущук
Сьогодні, 11:36
У Ковельській громаді рівень захворюваності на коронавірус – найвищий на Волині
Сьогодні, 11:15
У Ковелі «мерс» зіткнувся зі скутером: є потерпіла
Сьогодні, 10:58
У Луцьку продали ресторан «Корона Вітовта»
Сьогодні, 10:40
Схожі новини
Доплата до пенсії: яка має бути пенсія у людей віком від 70 років Доплата до пенсії: яка має бути пенсія у людей віком від 70 років
24 листопад, 06:21
З грудня в Україні зросте прожитковий мінімум та збільшать пенсії З грудня в Україні зросте прожитковий мінімум та збільшать пенсії
21 листопад, 19:05
В Україні частину пенсій збільшать на 800 грн В Україні частину пенсій збільшать на 800 грн
06 листопад, 17:55
Хто з українців має право йти на пенсію в 50 років і раніше Хто з українців має право йти на пенсію в 50 років і раніше
23 жовтень, 17:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Кожний п'ятий українець може залишитися без пенсії
Сьогодні, 11:55
 0
«Історико-культурні пам’ятки можуть наповнювати бюджет», – депутатка Луцької райради Оксана Сущук
Сьогодні, 11:36
 0
У Ковельській громаді рівень захворюваності на коронавірус – найвищий на Волині
Сьогодні, 11:15
 0
У Ковелі «мерс» зіткнувся зі скутером: є потерпіла
Сьогодні, 10:58
 0
У Луцьку продали ресторан «Корона Вітовта»
Сьогодні, 10:40
 0
Медіа
відео
1/8