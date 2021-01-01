На Волині під час чищення елеватора травмувався чоловік: він – у реанімації
Сьогодні, 13:03
Поліція з’ясовує обставини травмування робітника на волинському підприємстві.
Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Пригода сталась учора, 24 листопада, ввечері на одному із приватних підприємств у селищі Мар’янівка на Горохівщині.
Встановили, що під час чищення елеватора травмувався 41-річний працівник виробництва, житель Горохова.
Постраждалого госпіталізували у відділення реанімації районної лікарні.
За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 276 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.
У рамках досудового розслідування правоохоронці з’ясують усі обставини події.
Триває слідство.
Головне фото - ілюстративне
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Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Пригода сталась учора, 24 листопада, ввечері на одному із приватних підприємств у селищі Мар’янівка на Горохівщині.
Встановили, що під час чищення елеватора травмувався 41-річний працівник виробництва, житель Горохова.
Постраждалого госпіталізували у відділення реанімації районної лікарні.
За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 276 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.
У рамках досудового розслідування правоохоронці з’ясують усі обставини події.
Триває слідство.
Головне фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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