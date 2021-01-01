На Волині під час чищення елеватора травмувався чоловік: він – у реанімації





Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.



Пригода сталась учора, 24 листопада, ввечері на одному із приватних підприємств у селищі Мар’янівка на Горохівщині.



Встановили, що під час чищення елеватора травмувався 41-річний працівник виробництва, житель Горохова.



Постраждалого госпіталізували у відділення реанімації районної лікарні.



За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 276 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.



У рамках досудового розслідування правоохоронці з’ясують усі обставини події.



Триває слідство.



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