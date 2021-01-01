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На Волині під час чищення елеватора травмувався чоловік: він – у реанімації

На Волині під час чищення елеватора травмувався чоловік: він – у реанімації
Поліція з’ясовує обставини травмування робітника на волинському підприємстві.

Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Пригода сталась учора, 24 листопада, ввечері на одному із приватних підприємств у селищі Мар’янівка на Горохівщині.

Встановили, що під час чищення елеватора травмувався 41-річний працівник виробництва, житель Горохова.

Постраждалого госпіталізували у відділення реанімації районної лікарні.

За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 276 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

У рамках досудового розслідування правоохоронці з’ясують усі обставини події.

Триває слідство.

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Теги: Волинь, Горохів, чоловік, травмувався, реанімація, чищення елеватора
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