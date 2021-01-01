На Волині горів автомобіль





Про це інформує 5 Державна пожежно-рятувальна частина м.Нововолинськ.



Сьогодні, 26 листопада, о 7:58 на пункт зв’язку 5 ДПРЧ надійшло повідомлення про те що, за адресою вулиця Маяковського, 19А у Нововолинську горить автомобіль.



Рятувальники ліквідували пожежу о 8:13. Ймовірну причину пожежі встановлюють.





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