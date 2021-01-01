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На Волині горів автомобіль

На Волині горів автомобіль
У місті Нововолинськ горів автомобіль.

Про це інформує 5 Державна пожежно-рятувальна частина м.Нововолинськ.

Сьогодні, 26 листопада, о 7:58 на пункт зв’язку 5 ДПРЧ надійшло повідомлення про те що, за адресою вулиця Маяковського, 19А у Нововолинську горить автомобіль.

Рятувальники ліквідували пожежу о 8:13. Ймовірну причину пожежі встановлюють.

На Волині горів автомобіль

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Теги: Волинь, авто, пожежа, Нововолинськ, рятувальники
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