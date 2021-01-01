На Волині горів автомобіль
Сьогодні, 10:17
У місті Нововолинськ горів автомобіль.
Про це інформує 5 Державна пожежно-рятувальна частина м.Нововолинськ.
Сьогодні, 26 листопада, о 7:58 на пункт зв’язку 5 ДПРЧ надійшло повідомлення про те що, за адресою вулиця Маяковського, 19А у Нововолинську горить автомобіль.
Рятувальники ліквідували пожежу о 8:13. Ймовірну причину пожежі встановлюють.
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Про це інформує 5 Державна пожежно-рятувальна частина м.Нововолинськ.
Сьогодні, 26 листопада, о 7:58 на пункт зв’язку 5 ДПРЧ надійшло повідомлення про те що, за адресою вулиця Маяковського, 19А у Нововолинську горить автомобіль.
Рятувальники ліквідували пожежу о 8:13. Ймовірну причину пожежі встановлюють.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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