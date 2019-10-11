Суд оштрафував на 5 тисяч гривень волинянина за знущання над собакою
Сьогодні, 14:59
Луцький міськрайонний суд оштрафував чоловіка, який зав’язав у мішку собаку і залишив помирати.
Інцидент стався у вересні 2021-го в селі Крупа під Луцьком, – пише Zaxid.net.
Тоді обвинувачений залишив напризволяще собаку в зав’язаному мішку. Не зазначається, чи був чоловік господарем тварини.
На судове засідання живодер не прийшов, тож справу розглядали без нього. Суддя Владислав Черняк дійшов до висновку, що чоловік винен у порушенні ч.1 ст. 89 КУпАП (жорстоке поводження з тваринами). Зокрема, винуватість чоловіка підтвердили адмінпротокол, рапорт поліцейського та відеозапис.
Обвинуваченому призначили максимальне за цієї статтею покарання: 5100 грн штрафу. Стаття передбачає також конфіскацію тварини, втім, у постанові про це нічого не йдеться. Також чоловік повинен сплатити 454 грн судового збору. Зазначається, що постанову можна оскаржити протягом десяти днів у апеляційному суді.
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Інцидент стався у вересні 2021-го в селі Крупа під Луцьком, – пише Zaxid.net.
Тоді обвинувачений залишив напризволяще собаку в зав’язаному мішку. Не зазначається, чи був чоловік господарем тварини.
На судове засідання живодер не прийшов, тож справу розглядали без нього. Суддя Владислав Черняк дійшов до висновку, що чоловік винен у порушенні ч.1 ст. 89 КУпАП (жорстоке поводження з тваринами). Зокрема, винуватість чоловіка підтвердили адмінпротокол, рапорт поліцейського та відеозапис.
Обвинуваченому призначили максимальне за цієї статтею покарання: 5100 грн штрафу. Стаття передбачає також конфіскацію тварини, втім, у постанові про це нічого не йдеться. Також чоловік повинен сплатити 454 грн судового збору. Зазначається, що постанову можна оскаржити протягом десяти днів у апеляційному суді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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