Суд оштрафував на 5 тисяч гривень волинянина за знущання над собакою





Інцидент стався у вересні 2021-го в селі Крупа під Луцьком, – пише



Тоді обвинувачений залишив напризволяще собаку в зав’язаному мішку. Не зазначається, чи був чоловік господарем тварини.



На судове засідання живодер не прийшов, тож справу розглядали без нього. Суддя Владислав Черняк дійшов до висновку, що чоловік винен у порушенні ч.1 ст. 89 КУпАП (жорстоке поводження з тваринами). Зокрема, винуватість чоловіка підтвердили адмінпротокол, рапорт поліцейського та відеозапис.



Обвинуваченому призначили максимальне за цієї статтею покарання: 5100 грн штрафу. Стаття передбачає також конфіскацію тварини, втім, у постанові про це нічого не йдеться. Також чоловік повинен сплатити 454 грн судового збору. Зазначається, що постанову можна оскаржити протягом десяти днів у апеляційному суді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький міськрайонний суд оштрафував чоловіка, який зав’язав у мішку собаку і залишив помирати.Інцидент стався у вересні 2021-го в селі Крупа під Луцьком, – пише Zaxid.net Тоді обвинувачений залишив напризволяще собаку в зав’язаному мішку. Не зазначається, чи був чоловік господарем тварини.На судове засідання живодер не прийшов, тож справу розглядали без нього. Суддядійшов до висновку, що чоловік винен у порушенні ч.1 ст. 89 КУпАП (жорстоке поводження з тваринами). Зокрема, винуватість чоловіка підтвердили адмінпротокол, рапорт поліцейського та відеозапис.Обвинуваченому призначили максимальне за цієї статтею покарання: 5100 грн штрафу. Стаття передбачає також конфіскацію тварини, втім, у постанові про це нічого не йдеться. Також чоловік повинен сплатити 454 грн судового збору. Зазначається, що постанову можна оскаржити протягом десяти днів у апеляційному суді.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію