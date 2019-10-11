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Суд оштрафував на 5 тисяч гривень волинянина за знущання над собакою

Суд оштрафував на 5 тисяч гривень волинянина за знущання над собакою
Луцький міськрайонний суд оштрафував чоловіка, який зав’язав у мішку собаку і залишив помирати.

Інцидент стався у вересні 2021-го в селі Крупа під Луцьком, – пише Zaxid.net.

Тоді обвинувачений залишив напризволяще собаку в зав’язаному мішку. Не зазначається, чи був чоловік господарем тварини.

На судове засідання живодер не прийшов, тож справу розглядали без нього. Суддя Владислав Черняк дійшов до висновку, що чоловік винен у порушенні ч.1 ст. 89 КУпАП (жорстоке поводження з тваринами). Зокрема, винуватість чоловіка підтвердили адмінпротокол, рапорт поліцейського та відеозапис.

Обвинуваченому призначили максимальне за цієї статтею покарання: 5100 грн штрафу. Стаття передбачає також конфіскацію тварини, втім, у постанові про це нічого не йдеться. Також чоловік повинен сплатити 454 грн судового збору. Зазначається, що постанову можна оскаржити протягом десяти днів у апеляційному суді.

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Теги: Луцьк, суд, собака, волинянин
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