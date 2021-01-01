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На Волині організатор нарколабораторії втрапив за ґрати

На Волині організатор нарколабораторії втрапив за ґрати
В обласному центрі Волині судили рецидивіста, який організував нарколабораторію у Струмівці, виготовляючи та збуваючи амфетамін. За вироком Луцького міськрайонного суду злочинця позбавили волі на дев’ять років.

Про це пише ІА Волинські новини.

Як ідеться у вироку, в березні-квітні 2017 року обвинувачений вирішив систематично займатись незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням та збутом амфетаміну. До цієї діяльності він залучив двох лучан.

Придбавши все необхідне обладнання та прекурсори, учасники підібрали місце для виготовлення наркотиків – дачний будинок у Струмівці,в якому проживав обвинувачений, але який не використовувався його дійсними власниками. Після виготовлення партії амфетаміну бариги везли її у Луцьк, де й збували. А потім знову закупляли прекурсори.

Правоохоронці зафіксували 16 епізодів продажу та виготовлення наркотичної речовини.У суді організатор нарколабораторії свою вину не заперечував, визнавши її по всіх епізодах.

Відзначають, що обвинувачений був раніше судимий та перебував на обліку у Волинському обласному наркологічному диспансері з 2017 року з діагнозом «Психічні і поведінкові розлади внаслідок вживання стимуляторів (амфетаміну) зі шкідливими наслідками», на обліку в психіатра не перебував.

Врахувавши всі обставини справи та особу обвинуваченого, суд призначив йому покарання у виді дев’яти років та 1 місяця позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Теги: нарколабораторія, Волинь, суд
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