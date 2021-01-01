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Підліткова наркоманія: як розповісти учням в Луцьку про шкоду наркотиків

Підліткова наркоманія: як розповісти учням в Луцьку про шкоду наркотиків
Заходи з протидії поширенню наркотиків в учнівському середовищі відстають від реального стану речей. Подекуди учні старших класів – наркомани «зі стажем».

Проблему підліткової наркоманії обговорили під час круглого столу, ініційованого Громадянським рухом «СВІДОМІ» 26 листопада, пише ІА Конкурент.

Модерувала захід депутатка Луцької міської ради від фракції «Громадянський рух «СВІДОМІ» Алла Надточій. В обговоренні проблеми домашнього насильства та проблем, з ним пов'язаних, взяли участь: начальниця відділу зв'язків з громадськістю Управління патрульної поліції у Волинській області Ольга Шмігель, юрист, національний експерт, тренер із протидії домашньому насильству Віктор Вальчук та депутатка Луцької районної ради від фракції «Громадянський рух «СВІДОМІ» Христина Синюк.
Підліткова наркоманія: як розповісти учням в Луцьку про шкоду наркотиків

Як зазначив Віктор Вальчук, програми інформаційної протидії поширенню наркотиків в учнівському середовищі відстають від реального стану спарв. За його словами, під час таких «виховних уроків» учні старших класів розповідають історії про те, як вони вже позбулися наркозалежності. А це означає, що пробувати наркотики вони почали в класах середньої ланки.
Підліткова наркоманія: як розповісти учням в Луцьку про шкоду наркотиків

Ольга Шмігель, яка також співпрацює із закладами освіти, додала, що, за словами педагогів, учні не сприймають інформації про шкоду наркотиків з вуст вчителів.

«Це те ж саме, як вчити молодші класи Правилам дорожнього руху. Одна спарва, коли це розповідає вчитель, якого вони бачать щодня. Зовсім інша справа, коли я приходжу на урок у форменому одязі поліцейського і розповідаю їм про Правила дорожнього руху. Тоді діти сприймають інформацію зовсім по-іншому», – зазначила Ольга Шмігель.
Підліткова наркоманія: як розповісти учням в Луцьку про шкоду наркотиків

Під час обговорення домашнього насильства та підліткової наркоманії учасники круглохо столу дійшли висновку, що це комплексні і часто пов'язані між собою проблеми. Тож до їхнього розв'язання також потрібно підходити комплексно, налагодивши співпрацю між закладами освіти, соціальними службами, правоохоронними органами, органами місцевого самоврядування, психологами та активістами.

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Теги: школа, наркотики, Луцьк
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