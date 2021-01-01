Як у Луцьку діти із синдромом Дауна вирощують мікрозелень. ФОТО





Про це розповіла Валентина Міщук.



З її слів, таким чином юнаки та дівчата набувають корисних навичок.



Валентина Міщук каже: вирощування мікрозелені органічно вплелося у заняття соціально-побутового орієнтування. "Улюблений напрямок у дітей – це кулінарія. З настанням холодів уже немає сезонних овочів і ми почали вирощувати мікрозелень", – розповіла корекційна педагогиня.



На одному із занять молодь готувала суп з фрикадельками та сіяла мікрозелень. "У нас є капуста броколі, люцерна та редиска", – розповіла Валентина Міщук.



Педагогиня розповідає учням про кожен із етапів вирощування мікрозелені. Спершу учасники курсу вкладають у місткість для вирощування розсади лляне волокно. Використовують також неткане полотно і субстрат. Ґрунт знезаражують розчином перекису водню.



"Ми самі сіємо крес-салат, вирощуємо. Вирізаємо ножицям, готуємо страви і їмо", – розповів учасник занять Андрій Мельник.Гроші на придбання насіння і матеріалів для вирощування мікрозелені отримали завдяки проєкту "Соціально-творча майстерня та денний догляд для людей з інвалідністю". З ним торік громадська організація перемогла у конкурсі бюджету участі Луцької міськради.



Як розповіла голова правління громадської організації Олена Мельник, влітку молодь сіяла розсаду різних рослин, пересаджувала кімнатні квіти. "На цей напрямок було виділено до 20 тисяч гривень. Ми закупили багато матеріалів. Це і горщик, і рослини кімнатні, які ми пересаджували, насіння, ґрунт", – розповіла Олена Мельник.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Молодь громадської організації "Батьки дітей з синдромом Дауна" вирощує мікрозелень і готує з нею страви.Про це розповіла Суспільному корекційна педагогиня навчально-реабілітаційного центру міста ЛуцькЗ її слів, таким чином юнаки та дівчата набувають корисних навичок.Валентина Міщук каже: вирощування мікрозелені органічно вплелося у заняття соціально-побутового орієнтування. "Улюблений напрямок у дітей – це кулінарія. З настанням холодів уже немає сезонних овочів і ми почали вирощувати мікрозелень", – розповіла корекційна педагогиня.На одному із занять молодь готувала суп з фрикадельками та сіяла мікрозелень. "У нас є капуста броколі, люцерна та редиска", – розповіла Валентина Міщук.Педагогиня розповідає учням про кожен із етапів вирощування мікрозелені. Спершу учасники курсу вкладають у місткість для вирощування розсади лляне волокно. Використовують також неткане полотно і субстрат. Ґрунт знезаражують розчином перекису водню."Ми самі сіємо крес-салат, вирощуємо. Вирізаємо ножицям, готуємо страви і їмо", – розповів учасник занять Андрій Мельник.Гроші на придбання насіння і матеріалів для вирощування мікрозелені отримали завдяки проєкту "Соціально-творча майстерня та денний догляд для людей з інвалідністю". З ним торік громадська організація перемогла у конкурсі бюджету участі Луцької міськради.Як розповіла голова правління громадської організації, влітку молодь сіяла розсаду різних рослин, пересаджувала кімнатні квіти. "На цей напрямок було виділено до 20 тисяч гривень. Ми закупили багато матеріалів. Це і горщик, і рослини кімнатні, які ми пересаджували, насіння, ґрунт", – розповіла Олена Мельник.

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