Волинянин проведе понад 5 років за ґратами за напад з ножем на перехожого
Сьогодні, 04:01
Рецидивіст, який на вулиці Степана Бандери у Луцьку, напав на перехожого та поранив його ножем, проведе за ґратами понад п’ять років.
Відповідний вирок днями ухвалив Луцький міськрайонний суд, пише ІА Волинські новини.
Увечері 18 липня неодноразово раніше судимий, у тому числі за розбій та крадіжки, чоловік у дворі будинку на вулиці Степана Бандери під час конфлікту кілька разів вдарив ножем у груди та шию 30-річного перехожого.
Потому 34-річний нападник втік з місця події зі своїми товаришами. Проте патрульні, які прибули на місце події, обстежили прилеглу територію та виявили нападника.
Під час судового засідання обвинувачений свою визнав повністю, у вчиненому щиро розкаявся та просив суворо його не карати.
Натомість суд врахував, що чоловік має на вихованні трьох малолітніх дітей, раніше вже був неодноразово судимий та те, що постраждалий вимагав суворого покарання для нього. Тож обвинуваченому призначили 5 років та 6 місяців перебування за ґратами.
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Відповідний вирок днями ухвалив Луцький міськрайонний суд, пише ІА Волинські новини.
Увечері 18 липня неодноразово раніше судимий, у тому числі за розбій та крадіжки, чоловік у дворі будинку на вулиці Степана Бандери під час конфлікту кілька разів вдарив ножем у груди та шию 30-річного перехожого.
Потому 34-річний нападник втік з місця події зі своїми товаришами. Проте патрульні, які прибули на місце події, обстежили прилеглу територію та виявили нападника.
Під час судового засідання обвинувачений свою визнав повністю, у вчиненому щиро розкаявся та просив суворо його не карати.
Натомість суд врахував, що чоловік має на вихованні трьох малолітніх дітей, раніше вже був неодноразово судимий та те, що постраждалий вимагав суворого покарання для нього. Тож обвинуваченому призначили 5 років та 6 місяців перебування за ґратами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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