У Луцьку жінку паралізувало після коронавірусу: потрібна допомога
Сьогодні, 16:29
У Луцьку паралізувало жінку після коронавірусу, який вона перенесла у тяжкі формі. Тепер 50-річна лучанка, інвалід II групи, Надія Пятенко потребує допомоги.
Про це пише Перший.
Зараз вона лікується у КП «Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади», у неврологічному відділенні. Щоденне лікування потребує чималих витрат, а Надія самостійно виховує двох доньок, одна з них – має інвалідність.
Діагноз жінки – «Гостра демієнілізуюча полінейропатія по типу Гійєна – Барре (постковідна). Тетрапарез». Рідні просять про фінансову допомогу.
Картка для допомоги: 5167 8032 1700 6712 (Ощадбанк) Аліна Пятенко.
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Про це пише Перший.
Зараз вона лікується у КП «Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади», у неврологічному відділенні. Щоденне лікування потребує чималих витрат, а Надія самостійно виховує двох доньок, одна з них – має інвалідність.
Діагноз жінки – «Гостра демієнілізуюча полінейропатія по типу Гійєна – Барре (постковідна). Тетрапарез». Рідні просять про фінансову допомогу.
Картка для допомоги: 5167 8032 1700 6712 (Ощадбанк) Аліна Пятенко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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