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У Луцьку жінку паралізувало після коронавірусу: потрібна допомога

У Луцьку жінку паралізувало після коронавірусу: потрібна допомога
У Луцьку паралізувало жінку після коронавірусу, який вона перенесла у тяжкі формі. Тепер 50-річна лучанка, інвалід II групи, Надія Пятенко потребує допомоги.

Про це пише Перший.

Зараз вона лікується у КП «Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади», у неврологічному відділенні. Щоденне лікування потребує чималих витрат, а Надія самостійно виховує двох доньок, одна з них – має інвалідність.

Діагноз жінки – «Гостра демієнілізуюча полінейропатія по типу Гійєна – Барре (постковідна). Тетрапарез». Рідні просять про фінансову допомогу.
У Луцьку жінку паралізувало після коронавірусу: потрібна допомога

Картка для допомоги: 5167 8032 1700 6712 (Ощадбанк) Аліна Пятенко.
У Луцьку жінку паралізувало після коронавірусу: потрібна допомога

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Теги: Волинь, Луцьк, допомога, коронавірус
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