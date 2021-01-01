У Луцьку жінку паралізувало після коронавірусу: потрібна допомога

Надія Пятенко потребує допомоги.



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Зараз вона лікується у КП «Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади», у неврологічному відділенні. Щоденне лікування потребує чималих витрат, а Надія самостійно виховує двох доньок, одна з них – має інвалідність.



Діагноз жінки – «Гостра демієнілізуюча полінейропатія по типу Гійєна – Барре (постковідна). Тетрапарез». Рідні просять про фінансову допомогу.



Картка для допомоги: 5167 8032 1700 6712 (Ощадбанк) Аліна Пятенко.



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