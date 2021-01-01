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На трасі Київ-Ковель-Ягодин дві автівки на смерть збили лося. ФОТО. ВІДЕО

На трасі Київ-Ковель-Ягодин дві автівки на смерть збили лося. ФОТО. ВІДЕО
На Рівненщині на трасі Київ-Ковель-Ягодин поблизу села Федорівка Сарненського району автомобілі збили лося.

Про це повідомляє пресслужба ГУДСНС у Рівненській області.

27 листопада о 19:15 на спецлінію «101» надійшло повідомлення про ДТП за участю двох автомобілів на 279 км автодороги М 07 Київ-Ковель-Ягодин поблизу села Федорівка Сарненського району.

На місце виклику було направлено чергове відділення бійців Восьмої державної пожежно-рятувальної частини міста Сарни на спецавтомобілі.

Прибувши на місце ДТП, рятувальники побачили два пошкоджених автомобілі марок Skoda Superb та Mersedes-Benz C220. Жертв та постраждалих серед громадян не було. З метою недопущення виникнення загоряння рятувальники відключили клеми акумуляторних батарей в транспортних засобах.

Зі слів водіїв пошкоджених автомобілів, під час руху транспортних засобів на дорогу раптово з лісу вибіг лось, якого збив один з автомобілів. Тварину по інерції відкинуло на зустрічну смугу руху, де на неї здійснив наїзд інший автомобілів. Тварина загинула на місці. Наразі усі обставини ДТП встановлюють працівники поліції. До надання допомоги було залучено 1 одиницю спецтехніки ДСНС та 7 рятувальників.

Тварина від зіткнення загинула.
На трасі Київ-Ковель-Ягодин дві автівки на смерть збили лося. ФОТО. ВІДЕО
На трасі Київ-Ковель-Ягодин дві автівки на смерть збили лося. ФОТО. ВІДЕО
На трасі Київ-Ковель-Ягодин дві автівки на смерть збили лося. ФОТО. ВІДЕО
На трасі Київ-Ковель-Ягодин дві автівки на смерть збили лося. ФОТО. ВІДЕО


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Теги: ДТП, Рівненщина, лось
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