Польща з 1 грудня запроваджує «кризові» обмеження: що зміниться для українців





Як повідомив глава МОЗ Польщі Адам Недзельський, йдеться про збільшення терміну карантину для невакцинованих осіб з-за меж ЄС, передусім з країн півдня Африки, а також обмеження кількості невакцинованих людей у публічних місцях, передає кореспондент



Як зазначив міністр, згідно з рекомендаціями Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC) у Польщі вводиться заборона на авіаперельоти до семи країн Африки (Ботсвана, Лесото, Мозамбік, Намібія, ПАР, Зімбабве, Есватіні).



“Особи, які повертатимуться з цих країн, незалежно від шляхів повернення, матимуть подовжений карантин до 14-ти днів без можливості його швидшого завершення”,- повідомив Недзельський.



Крім того, Польща подовжує з 10-ти до 14-ти днів термін карантину для осіб, які подорожують до Польщі з країн з-за меж Шенгенської зони (зокрема, і з України).



Як зауважив Недзельський, звільнення з карантину для осіб, які прибувають з-за меж Шенгенської зони, відбуватиметься після 8-ми днів і отримання негативного тесту на коронавірус.



Як зауважив міністр, карантин не стосуватиметься осіб, які вакцинувалися проти COVID-19 вакцинами, які допущено в ЄС (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson).



Водночас у готельно-ресторанній сфері, театрах, кінотеатрах, басейнах обмежується кількість зайнятих місць із нинішніх 75% до 50%.



На спортивних подіях відтепер замість 500 зможуть перебувати 250 осіб.



На масових сімейних подіях, наприклад, весіллях, ліміт знижується із 150 до 100 осіб.



Натомість у спортзалах і фітнес-клубах відтепер завантаженість має становити: одна особа на 10 кв метрів, а не 15 кв м, як нині.



Обмеження вводяться з 1 до 17 грудня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Польща з 1 грудня запроваджує нові "кризові" COVID-обмеження через появу нової мутації коронавірусу типу "Омікрон".Як повідомив глава МОЗ Польщі, йдеться про збільшення терміну карантину для невакцинованих осіб з-за меж ЄС, передусім з країн півдня Африки, а також обмеження кількості невакцинованих людей у публічних місцях, передає кореспондент Укрінформу Як зазначив міністр, згідно з рекомендаціями Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC) у Польщі вводиться заборона на авіаперельоти до семи країн Африки (Ботсвана, Лесото, Мозамбік, Намібія, ПАР, Зімбабве, Есватіні).“Особи, які повертатимуться з цих країн, незалежно від шляхів повернення, матимуть подовжений карантин до 14-ти днів без можливості його швидшого завершення”,- повідомив Недзельський.Крім того, Польща подовжує з 10-ти до 14-ти днів термін карантину для осіб, які подорожують до Польщі з країн з-за меж Шенгенської зони (зокрема, і з України).Як зауважив Недзельський, звільнення з карантину для осіб, які прибувають з-за меж Шенгенської зони, відбуватиметься після 8-ми днів і отримання негативного тесту на коронавірус.Як зауважив міністр, карантин не стосуватиметься осіб, які вакцинувалися проти COVID-19 вакцинами, які допущено в ЄС (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson).Водночас у готельно-ресторанній сфері, театрах, кінотеатрах, басейнах обмежується кількість зайнятих місць із нинішніх 75% до 50%.На спортивних подіях відтепер замість 500 зможуть перебувати 250 осіб.На масових сімейних подіях, наприклад, весіллях, ліміт знижується із 150 до 100 осіб.Натомість у спортзалах і фітнес-клубах відтепер завантаженість має становити: одна особа на 10 кв метрів, а не 15 кв м, як нині.Обмеження вводяться з 1 до 17 грудня.

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