В Україну завезли 15 тонн небезпечних кабачків: можуть бути на прилавках
Сьогодні, 07:21
На територію України з республіки Туреччина імпортували партію кабачків, які можуть становити серйозну небезпеку здоров’ю. Річ у тім, що до складу овочів входить надто багато забруднюючи речовин.
Про це стало відомо 25 листопада. Саме в цей день фахівці Південного управління Держпродспоживслужби закінчили лабораторні дослідження кабачків.
Що було в цих овочах
Фахівці повідомили, що в 15 900 кілограмах продуктів надто високий рівень вмісту нітратів. Відтак овочі не відповідають державним санітарним правилам і нормам. Як виробник партії зазначена турецька фірма, що зареєстрована в Анталії.
Наразі частина завезених овочів уже реалізована, відтак може бути на прилавках ринків і магазинів. Держпродспоживслужба попросила продавців самостійну вилучати ці кабачки з продажу та відзвітувати про це.
Нагадаємо, що в Україні масово продають фальсифікат масла. Ми писали, як обрати якісний продукт.
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Про це стало відомо 25 листопада. Саме в цей день фахівці Південного управління Держпродспоживслужби закінчили лабораторні дослідження кабачків.
Що було в цих овочах
Фахівці повідомили, що в 15 900 кілограмах продуктів надто високий рівень вмісту нітратів. Відтак овочі не відповідають державним санітарним правилам і нормам. Як виробник партії зазначена турецька фірма, що зареєстрована в Анталії.
Наразі частина завезених овочів уже реалізована, відтак може бути на прилавках ринків і магазинів. Держпродспоживслужба попросила продавців самостійну вилучати ці кабачки з продажу та відзвітувати про це.
Нагадаємо, що в Україні масово продають фальсифікат масла. Ми писали, як обрати якісний продукт.
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