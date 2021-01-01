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В Україну завезли 15 тонн небезпечних кабачків: можуть бути на прилавках

В Україну завезли 15 тонн небезпечних кабачків: можуть бути на прилавках
На територію України з республіки Туреччина імпортували партію кабачків, які можуть становити серйозну небезпеку здоров’ю. Річ у тім, що до складу овочів входить надто багато забруднюючи речовин.

Про це стало відомо 25 листопада. Саме в цей день фахівці Південного управління Держпродспоживслужби закінчили лабораторні дослідження кабачків.

Що було в цих овочах
Фахівці повідомили, що в 15 900 кілограмах продуктів надто високий рівень вмісту нітратів. Відтак овочі не відповідають державним санітарним правилам і нормам. Як виробник партії зазначена турецька фірма, що зареєстрована в Анталії.

Наразі частина завезених овочів уже реалізована, відтак може бути на прилавках ринків і магазинів. Держпродспоживслужба попросила продавців самостійну вилучати ці кабачки з продажу та відзвітувати про це.

Нагадаємо, що в Україні масово продають фальсифікат масла. Ми писали, як обрати якісний продукт.

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Теги: фальсифікат, кабачки, нітрати
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