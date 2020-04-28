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У Ковелі «Нова пошта» запустила перших роботів-сортувальників.ВІДЕО

У Ковелі «Нова пошта» запустила перших роботів-сортувальників.ВІДЕО
"Нова пошта" активно застосовує роботів на своїх сортувальних терміналах. Наразі роботизовано зони вантажних та дрібних відправлень на 20 сортувальних центрах і до кінця року вони з’являться ще на 10 об’єктах.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Роботи вже працюють у депо Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Борисполя, Мелітополя, Покровська, Новомосковська, Старобільська, Коростеня, Стрия, Самбіра, Ковеля, Стоянки.

"Використання таких роботів дозволило збільшити продуктивність сортування дрібних посилок удвічі. Наразі працюють 272 таких робота", - йдеться у повідомленні.

В залежності від ваги посилки компанія використовує різні види роботів. На зонах сортування дрібних відправлень (до 2 кг) використовується робот-train, якого розроблено спільно з українським виробником SBR. Для сортування відправлень до 30 кг використовуються роботи-піруети української компанії Deus Robots.

Також компанія прагне покращувати роботизацію вантажних терміналів.

"Роботизація сортувальних терміналів дозволяє збільшувати продуктивність без додаткових навантажень на співробітників", - зазначили в компанії.

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Теги: Нова пошта, роботи сортувальники
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