Львівського блогера Заліска оштрафували за скандальну вечірку у День пам’яті жертв Голодомору. ВІДЕО

Олександра Заліска.



Про це йдеться у



Користувачі соцмереж неймовірно обурилися, бо все відбувалося у День пам’яті жертв Голодомору. Еротичні танці, конкурси, тости на столах - ось цих фото та відео в Інтернеті вже не знайти, після резонансу блогери їх видалили.



Під відео люди написали, що поки компанія гучно святкувала, за 500 метрів зібралося чимало містян, які ставили лампадки і свічки.



За порушення карантинних вимог комісія з надзвичайних ситуацій призупинила господарську діяльність Будинку вчених, а на блогера поліція склала адмінпротокол. Погуляв він на штраф у 17 тисяч гривень.



Крім того, відомі українські бренди уже заявляють, що розривають з ним співпрацю.



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