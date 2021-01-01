На Волині відновили електропостачання в селах, де не було світла через негоду





Про це розповіла Інна Ройко.







Зі слів інженерки прес-центру, в області частково була відключена 1 лінія 10 кВ. У Камінь-Каширському районі станом на 11:30 були знеструмлені чотири населені пункти повністю, два — частково. Ще в одному населеному пункті вдалось відновити електроенергію о 10:00.



"Бригади підприємства працювали від самого ранку, аби повернути світло в домівки людей", – зазначила Інна Ройко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 12:00, 30 листопада, у семи населених пунктах у Камінь-Каширському районі, де не було світла через негоду, відновили електропостачання.Про це розповіла Суспільному інженерка прес-центру "Волиньобленерго" Світла не було від ранку . Через порив вітру, спрацювала система автоматичного захисту ліній електропередач.Зі слів інженерки прес-центру, в області частково була відключена 1 лінія 10 кВ. У Камінь-Каширському районі станом на 11:30 були знеструмлені чотири населені пункти повністю, два — частково. Ще в одному населеному пункті вдалось відновити електроенергію о 10:00."Бригади підприємства працювали від самого ранку, аби повернути світло в домівки людей", – зазначила Інна Ройко.

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