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На Волині відновили електропостачання в селах, де не було світла через негоду

На Волині відновили електропостачання в селах, де не було світла через негоду
Станом на 12:00, 30 листопада, у семи населених пунктах у Камінь-Каширському районі, де не було світла через негоду, відновили електропостачання.

Про це розповіла Суспільному інженерка прес-центру "Волиньобленерго" Інна Ройко.

Світла не було від ранку. Через порив вітру, спрацювала система автоматичного захисту ліній електропередач.

Зі слів інженерки прес-центру, в області частково була відключена 1 лінія 10 кВ. У Камінь-Каширському районі станом на 11:30 були знеструмлені чотири населені пункти повністю, два — частково. Ще в одному населеному пункті вдалось відновити електроенергію о 10:00.

"Бригади підприємства працювали від самого ранку, аби повернути світло в домівки людей", – зазначила Інна Ройко.

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Теги: електропостачання, негода, Волинь
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