МОН затвердило нові умови вступу до вишів у 2022 році: що зміниться





Про це пише



Які зміни чекають абітурієнтів у 2022 році:



1. З’являється можливість для додаткового набору на контракт бакалаврів за денною формою навчання.



2. Удосконалять механізм розподілу обсягу державного замовлення за галузями знань, міжгалузевими, підгалузевими групами.



3. Скоротять перелік паперових копій документів, що їх мають подавати вступники (зокрема, тепер не потрібно буде подавати копії сертифікатів ЗНО та копію документа про раніше здобуту освіту, якщо ця інформація є в ЄДЕБО).



4. Зміниться перелік обов’язкових предметів для деяких спеціальностей, а саме посилять роль математики під час вступу до ЗВО.



5. Також змінять предмети для вступу на медичні спеціальності – другим предметом вступники зможуть обрати математику або хімію, а третім – фізику або біологію.



6. Для вступників на спеціальності галузі знань 22 «Охорона здоров’я» замість фахового випробування будуть використовуватись результати інтегрованого іспиту КРОК-М, якщо вони його складали.



7. Розширять сфери застосування єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) в магістратуру з використанням технологій ЗНО. У 2022 році його проведення заплановано для спеціальностей галузей знань:



05 «Соціальні та поведінкові науки»,



06 «Журналістика»,



07 «Управління та адміністрування»,



08 «Право»,



28 «Публічне управління та адміністрування»,



29 «Міжнародні відносини».



Терміни вступної кампанії у 2022 році:



Реєстрація електронних кабінетів вступників для вступу на перший курс розпочнеться 1 липня 2022 року.



Прийом документів від вступників розпочнеться 14 липня і закінчиться 16 липня для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів, 22 липня – для осіб, які вступають за результатами ЗНО, а також вступних іспитів та творчих конкурсів.



Вступні іспити, творчі конкурси проводитимуться в кілька потоків з 1 по 13 липня включно. Співбесіди будуть проводити з 17 до 19 липня.



Формування рейтингових списків абітурієнтів на бюджет, які вступатимуть на основі результатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів, відбудеться не пізніше 27 липня.



Вступники, які отримали рекомендації для зарахування, мають подати оригінали документів для зарахування на бюджет до 4 серпня. Зарахування вступників проводитиметься 5 серпня.

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