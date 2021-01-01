На Волині жінка обікрала будинок

Учора, 30 листопада, до поліції із заявою звернувся 50-річний житель міста Рожище. Чоловік повідомив про крадіжку.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.З’ясувалося, що злодій, через вхідні двері, проник до його будинку та викрав 100 доларів США. Сума завданих матеріальних збитків – 2 тисяч 700 гривень.Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїла раніше судима жителька села Переспа Луцького району.Гроші, викрадені з будинку, правоохоронці вилучили. Жінку затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нині вона перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.Вирішується питання про оголошення затриманій про підозру за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка, поєднана із проникненням у житло) Кримінального кодексу України та обрання їй запобіжного заходу.Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.