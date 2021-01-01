У Луцьку влаштовують конференцію до 75-річчя від дня народження Івана Корсака

Івана Корсака)



До участі запрошують:

- науково-педагогічних працівників,

- науковців,

- докторантів,

- аспірантів,

- краєзнавців,

- представників громадських організацій, творчих спілок та інших установ.



Організатори:

- Волинський національний університет імені Лесі Українки;

- Музей сучасного українського мистецтва Корсаків;

- Волинська крайова організація Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка.



Тематичні напрямки конференції:

- Актуальні проблеми історичного, політичного і економічного розвитку Волині.

- Виклики та перспективи сучасної філологічної науки.

- Корсакіана: вплив історичних романів на формування української національної ідентичності.

- Культурне життя Волині: література, малярство, кіно, театр, музика і співи, народна творчість.

- Духовність: релігія і церква в долі волинського краю.

- Видатні особистості в історії та сучасності Волині.



Дата проведення:

3 грудня 2021 р. Музей сучасного українського мистецтва Корсаків (м. Луцьк, вул. Карбишева, 1, КРЦ “Адреналін Сіті”).Тривалість: 11:00 – 16:00



Для участі у конференції необхідно:



1. Подати заявку на участь у конференції у ролі Слухача.

2. Подати текст Авторського рукопису для публікації у вигляді доповіді, повідомлення, тез.

3. Подати заявку на участь у конференції у ролі Спікера із темою.



Форма для заявки на участь:



В рамках конференції буде видане фахове видання «Літопис Волині», де публікуватимуться відібрані Експертною комісією роботи, присвячені життю та творчості Івана Феодосійовича Корсака (романістика, публіцистика, життєвий шлях тощо).



Перевага для виступу спікерами на конференції надається темам, присвяченим життєвому шляху та творчості Івана Корсака.



Публікація для учасників – на безоплатній основі.



Якщо у Вас виникли питання, пишіть або телефонуйте в Оргкомітет конференції:

050 660 54 76

050 438 78 10

050 438 02 80

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 3 грудня 2021 р. відбудеться науково-практична конференція: «Волинь у часі і просторі: історія, культура, духовність» (до 75-річчя від дня народження- науково-педагогічних працівників,- науковців,- докторантів,- аспірантів,- краєзнавців,- представників громадських організацій, творчих спілок та інших установ.- Волинський національний університет імені Лесі Українки;- Музей сучасного українського мистецтва Корсаків;- Волинська крайова організація Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка.- Актуальні проблеми історичного, політичного і економічного розвитку Волині.- Виклики та перспективи сучасної філологічної науки.- Корсакіана: вплив історичних романів на формування української національної ідентичності.- Культурне життя Волині: література, малярство, кіно, театр, музика і співи, народна творчість.- Духовність: релігія і церква в долі волинського краю.- Видатні особистості в історії та сучасності Волині.3 грудня 2021 р. Музей сучасного українського мистецтва Корсаків (м. Луцьк, вул. Карбишева, 1, КРЦ “Адреналін Сіті”).Тривалість: 11:00 – 16:00Для участі у конференції необхідно:1. Подати заявку на участь у конференції у ролі Слухача.2. Подати текст Авторського рукопису для публікації у вигляді доповіді, повідомлення, тез.3. Подати заявку на участь у конференції у ролі Спікера із темою.Форма для заявки на участь: https://forms.gle/EjfXLcDBb8NQW3oB6 В рамках конференції буде видане фахове видання «Літопис Волині», де публікуватимуться відібрані Експертною комісією роботи, присвячені життю та творчості Івана Феодосійовича Корсака (романістика, публіцистика, життєвий шлях тощо).Перевага для виступу спікерами на конференції надається темам, присвяченим життєвому шляху та творчості Івана Корсака.Публікація для учасників – на безоплатній основі.Якщо у Вас виникли питання, пишіть або телефонуйте в Оргкомітет конференції:

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