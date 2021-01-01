Де саме на Волині зафіксували 669 нових випадків коронавірусу

Станом на ранок 3 грудня на Волині протягом попередньої доби зареєстровано 669 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей –37, медпрацівників – 4).Про це інформують у ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».-Одужало (осіб) – 852,-Летальних випадків (осіб) – 10, з них:-Луцький район – 6 випадків:Луцька ТГ (3), по 1 випадку в -Горохівській, Рожищенській, Марянівській ТГ;Володимир-Волинський район – 2 випадки, по 1 випадку у Володимир-Волинській ТГ та Локачинській ТГ;Камінь-Каширський район — 1 випадок по Маневицькій ТГ;Ковельський район – 1 випадок по Шацькій ТГ.Луцький район – 399 хворих:-Луцька ТГ – 259 хворий-Боратинська ТГ – 12 хворих-Бересечківська ТГ – 2 хворих-Городищенська ТГ – 4 хворих-Горохівська ТГ – 12 хворих-Ківерцівська ТГ – 8 хворих-Колківська ТГ – 2 хворих-Копачівська ТГ – 5 хворих-Мар’янівська ТГ – 11 хворих-Олицька ТГ – 6 хворих-Підгайцівська ТГ – 23 хворих-Рожищенська ТГ – 13 хворих-Торчинська ТГ – 35 хворих-Цуманська ТГ – 7 хворихВолодимир-Волинський район – 96 хворих:-Володимир-Волинська ТГ – 11 хворих-Затурцівська ТГ – 5 хворих-Зимнівська ТГ – 1 хворий-Іваничівська ТГ – 2 хворих-Литовезька ТГ – 2 хворих-Локачинська ТГ – 13 хворих-Нововолинська ТГ – 46 хворих-Оваднівська ТГ – 1 хворий-Павлівська ТГ – 5 хворих-Поромівська ТГ – 7 хворих-Устилузька ТГ – 3 хворихКамінь-Каширський район – 38 хворих:-Камінь-Каширська ТГ – 7 хворих-Любешівська ТГ – 7 хворих-Маневицька ТГ – 12 хворих-Прилісненська ТГ – 10 хворих-Сошичненська – 2 хворихКовельський район – 136 хворих:-Велицька ТГ – 3 хворих-Голобська ТГ – 2 хворих-Головненська ТГ – 6 хворих-Дубечненська ТГ – 4 хворих-Дубівська ТГ – 1 хворий-Забродівська ТГ – 2 хворих-Ковельська ТГ – 60 хворий-Колодяжненська ТГ – 4 хворих-Луківська ТГ – 5 хворих-Люблинецька ТГ – 1 хворий-Любомльська ТГ – 6 хворих-Ратнівська ТГ – 8 хворих-Самарівська ТГ – 5 хворих-Смідинська ТГ – 1 хворий-Старовижівська ТГ – 8 хворих-Турійська ТГ – 13 хворих-Шацька ТГ – 7 хворих-захворіло (осіб) – 95 664 (з них дітей – 6593 та медичних працівників –4309),-одужало ( осіб) – 82 629 (з них дітей – 5217 та медичних працівників –3996),-летальних випадків (осіб) –2001 (з них медичних працівників –34).