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Де саме на Волині зафіксували 669 нових випадків коронавірусу

Де саме на Волині зафіксували 669 нових випадків коронавірусу
Станом на ранок 3 грудня на Волині протягом попередньої доби зареєстровано 669 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей –37, медпрацівників – 4).

Про це інформують у ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».

Також за добу:

-Одужало (осіб) – 852,
-Летальних випадків (осіб) – 10, з них:
-Луцький район – 6 випадків:Луцька ТГ (3), по 1 випадку в -Горохівській, Рожищенській, Марянівській ТГ;

Володимир-Волинський район – 2 випадки, по 1 випадку у Володимир-Волинській ТГ та Локачинській ТГ;

Камінь-Каширський район — 1 випадок по Маневицькій ТГ;

Ковельський район – 1 випадок по Шацькій ТГ.

Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:

Луцький район – 399 хворих:

-Луцька ТГ – 259 хворий
-Боратинська ТГ – 12 хворих
-Бересечківська ТГ – 2 хворих
-Городищенська ТГ – 4 хворих
-Горохівська ТГ – 12 хворих
-Ківерцівська ТГ – 8 хворих
-Колківська ТГ – 2 хворих
-Копачівська ТГ – 5 хворих
-Мар’янівська ТГ – 11 хворих
-Олицька ТГ – 6 хворих
-Підгайцівська ТГ – 23 хворих
-Рожищенська ТГ – 13 хворих
-Торчинська ТГ – 35 хворих
-Цуманська ТГ – 7 хворих

Володимир-Волинський район – 96 хворих:

-Володимир-Волинська ТГ – 11 хворих
-Затурцівська ТГ – 5 хворих
-Зимнівська ТГ – 1 хворий
-Іваничівська ТГ – 2 хворих
-Литовезька ТГ – 2 хворих
-Локачинська ТГ – 13 хворих
-Нововолинська ТГ – 46 хворих
-Оваднівська ТГ – 1 хворий
-Павлівська ТГ – 5 хворих
-Поромівська ТГ – 7 хворих
-Устилузька ТГ – 3 хворих

Камінь-Каширський район – 38 хворих:

-Камінь-Каширська ТГ – 7 хворих
-Любешівська ТГ – 7 хворих
-Маневицька ТГ – 12 хворих
-Прилісненська ТГ – 10 хворих
-Сошичненська – 2 хворих

Ковельський район – 136 хворих:

-Велицька ТГ – 3 хворих
-Голобська ТГ – 2 хворих
-Головненська ТГ – 6 хворих
-Дубечненська ТГ – 4 хворих
-Дубівська ТГ – 1 хворий
-Забродівська ТГ – 2 хворих
-Ковельська ТГ – 60 хворий
-Колодяжненська ТГ – 4 хворих
-Луківська ТГ – 5 хворих
-Люблинецька ТГ – 1 хворий
-Любомльська ТГ – 6 хворих
-Ратнівська ТГ – 8 хворих
-Самарівська ТГ – 5 хворих
-Смідинська ТГ – 1 хворий
-Старовижівська ТГ – 8 хворих
-Турійська ТГ – 13 хворих
-Шацька ТГ – 7 хворих

За весь час пандемії в області:

-захворіло (осіб) – 95 664 (з них дітей – 6593 та медичних працівників –4309),
-одужало ( осіб) – 82 629 (з них дітей – 5217 та медичних працівників –3996),
-летальних випадків (осіб) –2001 (з них медичних працівників –34).

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Теги: коронавірус, Волинь, статистика
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