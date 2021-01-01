Де саме на Волині зафіксували 669 нових випадків коронавірусу
Сьогодні, 09:42
Станом на ранок 3 грудня на Волині протягом попередньої доби зареєстровано 669 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей –37, медпрацівників – 4).
Про це інформують у ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».
Також за добу:
-Одужало (осіб) – 852,
-Летальних випадків (осіб) – 10, з них:
-Луцький район – 6 випадків:Луцька ТГ (3), по 1 випадку в -Горохівській, Рожищенській, Марянівській ТГ;
Володимир-Волинський район – 2 випадки, по 1 випадку у Володимир-Волинській ТГ та Локачинській ТГ;
Камінь-Каширський район — 1 випадок по Маневицькій ТГ;
Ковельський район – 1 випадок по Шацькій ТГ.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 399 хворих:
-Луцька ТГ – 259 хворий
-Боратинська ТГ – 12 хворих
-Бересечківська ТГ – 2 хворих
-Городищенська ТГ – 4 хворих
-Горохівська ТГ – 12 хворих
-Ківерцівська ТГ – 8 хворих
-Колківська ТГ – 2 хворих
-Копачівська ТГ – 5 хворих
-Мар’янівська ТГ – 11 хворих
-Олицька ТГ – 6 хворих
-Підгайцівська ТГ – 23 хворих
-Рожищенська ТГ – 13 хворих
-Торчинська ТГ – 35 хворих
-Цуманська ТГ – 7 хворих
Володимир-Волинський район – 96 хворих:
-Володимир-Волинська ТГ – 11 хворих
-Затурцівська ТГ – 5 хворих
-Зимнівська ТГ – 1 хворий
-Іваничівська ТГ – 2 хворих
-Литовезька ТГ – 2 хворих
-Локачинська ТГ – 13 хворих
-Нововолинська ТГ – 46 хворих
-Оваднівська ТГ – 1 хворий
-Павлівська ТГ – 5 хворих
-Поромівська ТГ – 7 хворих
-Устилузька ТГ – 3 хворих
Камінь-Каширський район – 38 хворих:
-Камінь-Каширська ТГ – 7 хворих
-Любешівська ТГ – 7 хворих
-Маневицька ТГ – 12 хворих
-Прилісненська ТГ – 10 хворих
-Сошичненська – 2 хворих
Ковельський район – 136 хворих:
-Велицька ТГ – 3 хворих
-Голобська ТГ – 2 хворих
-Головненська ТГ – 6 хворих
-Дубечненська ТГ – 4 хворих
-Дубівська ТГ – 1 хворий
-Забродівська ТГ – 2 хворих
-Ковельська ТГ – 60 хворий
-Колодяжненська ТГ – 4 хворих
-Луківська ТГ – 5 хворих
-Люблинецька ТГ – 1 хворий
-Любомльська ТГ – 6 хворих
-Ратнівська ТГ – 8 хворих
-Самарівська ТГ – 5 хворих
-Смідинська ТГ – 1 хворий
-Старовижівська ТГ – 8 хворих
-Турійська ТГ – 13 хворих
-Шацька ТГ – 7 хворих
За весь час пандемії в області:
-захворіло (осіб) – 95 664 (з них дітей – 6593 та медичних працівників –4309),
-одужало ( осіб) – 82 629 (з них дітей – 5217 та медичних працівників –3996),
-летальних випадків (осіб) –2001 (з них медичних працівників –34).
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Про це інформують у ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».
Також за добу:
-Одужало (осіб) – 852,
-Летальних випадків (осіб) – 10, з них:
-Луцький район – 6 випадків:Луцька ТГ (3), по 1 випадку в -Горохівській, Рожищенській, Марянівській ТГ;
Володимир-Волинський район – 2 випадки, по 1 випадку у Володимир-Волинській ТГ та Локачинській ТГ;
Камінь-Каширський район — 1 випадок по Маневицькій ТГ;
Ковельський район – 1 випадок по Шацькій ТГ.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 399 хворих:
-Луцька ТГ – 259 хворий
-Боратинська ТГ – 12 хворих
-Бересечківська ТГ – 2 хворих
-Городищенська ТГ – 4 хворих
-Горохівська ТГ – 12 хворих
-Ківерцівська ТГ – 8 хворих
-Колківська ТГ – 2 хворих
-Копачівська ТГ – 5 хворих
-Мар’янівська ТГ – 11 хворих
-Олицька ТГ – 6 хворих
-Підгайцівська ТГ – 23 хворих
-Рожищенська ТГ – 13 хворих
-Торчинська ТГ – 35 хворих
-Цуманська ТГ – 7 хворих
Володимир-Волинський район – 96 хворих:
-Володимир-Волинська ТГ – 11 хворих
-Затурцівська ТГ – 5 хворих
-Зимнівська ТГ – 1 хворий
-Іваничівська ТГ – 2 хворих
-Литовезька ТГ – 2 хворих
-Локачинська ТГ – 13 хворих
-Нововолинська ТГ – 46 хворих
-Оваднівська ТГ – 1 хворий
-Павлівська ТГ – 5 хворих
-Поромівська ТГ – 7 хворих
-Устилузька ТГ – 3 хворих
Камінь-Каширський район – 38 хворих:
-Камінь-Каширська ТГ – 7 хворих
-Любешівська ТГ – 7 хворих
-Маневицька ТГ – 12 хворих
-Прилісненська ТГ – 10 хворих
-Сошичненська – 2 хворих
Ковельський район – 136 хворих:
-Велицька ТГ – 3 хворих
-Голобська ТГ – 2 хворих
-Головненська ТГ – 6 хворих
-Дубечненська ТГ – 4 хворих
-Дубівська ТГ – 1 хворий
-Забродівська ТГ – 2 хворих
-Ковельська ТГ – 60 хворий
-Колодяжненська ТГ – 4 хворих
-Луківська ТГ – 5 хворих
-Люблинецька ТГ – 1 хворий
-Любомльська ТГ – 6 хворих
-Ратнівська ТГ – 8 хворих
-Самарівська ТГ – 5 хворих
-Смідинська ТГ – 1 хворий
-Старовижівська ТГ – 8 хворих
-Турійська ТГ – 13 хворих
-Шацька ТГ – 7 хворих
За весь час пандемії в області:
-захворіло (осіб) – 95 664 (з них дітей – 6593 та медичних працівників –4309),
-одужало ( осіб) – 82 629 (з них дітей – 5217 та медичних працівників –3996),
-летальних випадків (осіб) –2001 (з них медичних працівників –34).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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