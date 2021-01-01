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У Луцьку водій збив дорожній знак і втік. ВІДЕО

У Луцьку водій збив дорожній знак і втік. ВІДЕО
На камерах відеоспостереження Центру Безпеки міста Луцьк зафіксували наїзд на дорожній знак по вул. Липинського і втік.

Про це інформують у департаменті муніципальної варти Луцькради у Фейсбук.

Водій транспортного засобу «SsangYong», здійснивши наїзд, не зупинився, а розвернувши своє авто, спокійно поїхав, покинувши місце пригоди.

За фактом департамент муніципальної варти направив лист з відеозаписом до правоохоронних органів, для притягнення винуватця до відповідальності, згідно чинного законодавства.

Нагадують, що за залишення місця дорожньо-транспортної пригоди є адміністративна відповідальність. Тому, не намагайтеся уникнути відповідальності шляхом втечі, адже камери відеоспостереження Центру Безпеки міста Луцьк мають можливість не лише фіксувати саму подію, а й розпізнавати номерні знаки транспортного засобу.

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Теги: аварія, Луцьк, дорожній знак, муніципали
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