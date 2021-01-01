У Луцьку водій збив дорожній знак і втік. ВІДЕО





Про це інформують у департаменті муніципальної варти Луцькради у



Водій транспортного засобу «SsangYong», здійснивши наїзд, не зупинився, а розвернувши своє авто, спокійно поїхав, покинувши місце пригоди.



За фактом департамент муніципальної варти направив лист з відеозаписом до правоохоронних органів, для притягнення винуватця до відповідальності, згідно чинного законодавства.



Нагадують, що за залишення місця дорожньо-транспортної пригоди є адміністративна відповідальність. Тому, не намагайтеся уникнути відповідальності шляхом втечі, адже камери відеоспостереження Центру Безпеки міста Луцьк мають можливість не лише фіксувати саму подію, а й розпізнавати номерні знаки транспортного засобу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На камерах відеоспостереження Центру Безпеки міста Луцьк зафіксували наїзд на дорожній знак по вул. Липинського і втік.Про це інформують у департаменті муніципальної варти Луцькради у Фейсбук Водій транспортного засобу «SsangYong», здійснивши наїзд, не зупинився, а розвернувши своє авто, спокійно поїхав, покинувши місце пригоди.За фактом департамент муніципальної варти направив лист з відеозаписом до правоохоронних органів, для притягнення винуватця до відповідальності, згідно чинного законодавства.Нагадують, що за залишення місця дорожньо-транспортної пригоди є адміністративна відповідальність. Тому, не намагайтеся уникнути відповідальності шляхом втечі, адже камери відеоспостереження Центру Безпеки міста Луцьк мають можливість не лише фіксувати саму подію, а й розпізнавати номерні знаки транспортного засобу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію