В Україні за минулу добу зафіксували понад 13,2 тисяч випадків коронавірусу
Сьогодні, 09:00
За добу 3 грудня в Україні зафіксували 13 206 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 196, медпрацівників – 200).
Проти COVID-19 вакцинували 216 129 людей. Першу дозу отримали 75 557 людей, повністю імунізовані – 140 572 людини, - про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовали – 2 764 особи;
- сталос 436 летальних випадків;
- одужало – 22 765 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 490 855 осіб;
- одужало – 3 041 385 осіб;
- летальних випадків – 88 002;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 051 772.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 685 627 людей, з них отримали першу дозу – 13 685 625 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 690 062 людини. Загалом проведено 25 375 687 щеплень.
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Проти COVID-19 вакцинували 216 129 людей. Першу дозу отримали 75 557 людей, повністю імунізовані – 140 572 людини, - про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовали – 2 764 особи;
- сталос 436 летальних випадків;
- одужало – 22 765 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 490 855 осіб;
- одужало – 3 041 385 осіб;
- летальних випадків – 88 002;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 051 772.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 685 627 людей, з них отримали першу дозу – 13 685 625 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 690 062 людини. Загалом проведено 25 375 687 щеплень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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