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Гравці «Волині» потрапили до символічних збірних останнього туру 2021 року

Гравці «Волині» потрапили до символічних збірних останнього туру 2021 року
Футбольний рік «Волинь» зуміла завершити вольовою та драматичною перемогою над «Прикарпаттям» (2:1). Не дивно, що провідні футбольні сайти-оглядачі Першої ліги відзначили наших гравців у індивідуальних номінаціях своїх підбірок.

Про це йдеться на сайті ФК "Волинь".

Так, портал «FootBoom» включив до своєї символічної збірної 20-го туру автора вирішального голу в матчі – Андрія Ляшенка. А у традиційному огляді від «Спорт Арени» до збірної туру взяли капітана нашої команди – Віталія Неділька, а Богдан Кобзар знову став «Джокером туру». Як завжди, цитуємо колег:

«Воротар – Віталій Неділько

П’ять ударів по воротах господарів завдало «Прикарпаття». І якщо у випадку з чітким замиканням кутового від Француза Неділько нічого не міг вдіяти, то в інших моментах найстарший гравець чемпіонату 2021/22 діяв переконливо. Віталій парирував кілька ударів з гри, зокрема, й прицільну спробу від Семотюка, а також пенальті від Барчука, що стало кульмінацією непростого переможного матчу. Важлива перемога, яка дозволяє «Хрестоносцям» дещо відірватися від небезпечної зони.

Джокер туру – Богдан Кобзар

Хороший тур для гравців, які виходили на заміни – харків’янин Банада та тернополянин Дедух забили в переможних матчах своїх команд, «Металіста» та «Ниви». Проте ми шукали гравця, вихід якого змінив все на полі – і знайшли такого в Луцьку. 19-річний форвард Кобзар замінив на 61-й хвилині центрального півзахисника Чепелюка, коли «Волинь» програвала вдома прикарпатцям. І наприкінці гри Богдан здорово стартував на скидку Войтіховського, реалізував вихід один на один з воротарем і зрівняв рахунок. Так, після пошкодження, на морально-вольових, нападник здійснив важливий внесок у відіграш і вольову перемогу господарів».

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Теги: Волинь, футбол, спорт
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