Гравці «Волині» потрапили до символічних збірних останнього туру 2021 року

Футбольний рік «Волинь» зуміла завершити вольовою та драматичною перемогою над «Прикарпаттям» (2:1). Не дивно, що провідні футбольні сайти-оглядачі Першої ліги відзначили наших гравців у індивідуальних номінаціях своїх підбірок.Про це йдеться на сайті ФК "Волинь".Так, портал «FootBoom» включив до своєї символічної збірної 20-го туру автора вирішального голу в матчі – Андрія Ляшенка. А у традиційному огляді від «Спорт Арени» до збірної туру взяли капітана нашої команди – Віталія Неділька, а Богдан Кобзар знову став «Джокером туру». Як завжди, цитуємо колег:П’ять ударів по воротах господарів завдало «Прикарпаття». І якщо у випадку з чітким замиканням кутового від Француза Неділько нічого не міг вдіяти, то в інших моментах найстарший гравець чемпіонату 2021/22 діяв переконливо. Віталій парирував кілька ударів з гри, зокрема, й прицільну спробу від Семотюка, а також пенальті від Барчука, що стало кульмінацією непростого переможного матчу. Важлива перемога, яка дозволяє «Хрестоносцям» дещо відірватися від небезпечної зони.Хороший тур для гравців, які виходили на заміни – харків’янин Банада та тернополянин Дедух забили в переможних матчах своїх команд, «Металіста» та «Ниви». Проте ми шукали гравця, вихід якого змінив все на полі – і знайшли такого в Луцьку. 19-річний форвард Кобзар замінив на 61-й хвилині центрального півзахисника Чепелюка, коли «Волинь» програвала вдома прикарпатцям. І наприкінці гри Богдан здорово стартував на скидку Войтіховського, реалізував вихід один на один з воротарем і зрівняв рахунок. Так, після пошкодження, на морально-вольових, нападник здійснив важливий внесок у відіграш і вольову перемогу господарів».