«Укрзалізниця» запустила новий портал замовлення сервісних послуг





Про це



Раніше для оформлення групових квитків пасажирам потрібно було двічі звертатися до кас вокзалів, щоб заповнити заяву та зарезервувати вагон, а також щоб сплатити послугу. Натомість із 3 грудня «Укрзалізниця» запустила цю послугу на новому порталі.



До кінця січня залізничний перевізник планує додати туди інші онлайн-замовлення:



- пошук забутих речей;

- замовлення вокзального помічника для маломобільних пасажирів;

- замовлення спеціального вагона для перевезення людей з інвалідністю;

- замовлення вагона-автомобілевоза та вагона-салона.



«Укрзалізниця» також вирішила зробити замовлення групових квитків дешевшим: із 10 грудня вартість бронювання місць для групи понад 30 людей становитиме 50 гривень з дорослого пасажира та 35 гривень з неповнолітніх. Раніше ціна для всіх груп становила 80 та 40 гривень відповідно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. «Укрзалізниці» запустила портал замовлення сервісних послуг, який має спростити замовлення низки послуг та вперше дозволить замовляти групові квитки онлайн.Про це йдеться на сайті «Укрзалізниці».Раніше для оформлення групових квитків пасажирам потрібно було двічі звертатися до кас вокзалів, щоб заповнити заяву та зарезервувати вагон, а також щоб сплатити послугу. Натомість із 3 грудня «Укрзалізниця» запустила цю послугу на новому порталі.До кінця січня залізничний перевізник планує додати туди інші онлайн-замовлення:- пошук забутих речей;- замовлення вокзального помічника для маломобільних пасажирів;- замовлення спеціального вагона для перевезення людей з інвалідністю;- замовлення вагона-автомобілевоза та вагона-салона.«Укрзалізниця» також вирішила зробити замовлення групових квитків дешевшим: із 10 грудня вартість бронювання місць для групи понад 30 людей становитиме 50 гривень з дорослого пасажира та 35 гривень з неповнолітніх. Раніше ціна для всіх груп становила 80 та 40 гривень відповідно.

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