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Домашню їжу військовим на Донбас: волинські волонтери зібрали чергову партію гостинців.ВІДЕО

Домашню їжу військовим на Донбас: волинські волонтери зібрали чергову партію гостинців.ВІДЕО
На Волині для військових, які несуть службу в зоні бойових дій, збирали чергову партію гуманітарної допомоги. Домашню їжу та інші продукти, листи, дитячі малюнки й засоби гігієни приносили небайдужі волиняни та школярі в Бубнівський ліцей Локачинської тергромади, – повідомила Суспільному вчителька Мирослава Юхно.

До Міжнародного дня волонтера, який відзначають 5 грудня, у ліцей запросили підприємця з села Зубильне Володимир-Волинського району Віталія Лісецького, який уже вісім років допомагає армії як волонтер.
Домашню їжу військовим на Донбас: волинські волонтери зібрали чергову партію гостинців.ВІДЕО

"Починав я свої поїздки з 14-го року спочатку сам, потім з друзями, а потім ми приєдналися до Спілки ветеранів Афганістану. На початках були продукти, далі був одяг, різна амуніція військова. Багато бронежилетів завезли, багато автомобілів. Я є підприємець, маю змогу собі дозволити частину коштів, які заробляю, надати як допомогу нашим хлопцям, які оберігають у тому числі й мою безпечну працю, моєї сім’ї", – зазначив волинянин.
Домашню їжу військовим на Донбас: волинські волонтери зібрали чергову партію гостинців.ВІДЕО

Після сотого виїзду на передову перестав рахувати кількість поїздок на схід, – говорить волонтери. Додає: щоразу вони тривали чотири-п’ять днів, часто бував на першій лінії оборони та на непідконтрольній Україні території.

Власною автівкою Віталій Лісецький приїхав у школу, де учні зібрали провізію.

Зі слів чоловіка, з Бубнівським ліцеєм співпрацює давно. Збір допомоги українській армії на схід, який у навчальному закладі став традицією, тривав упродовж тижня.

Вчителька Мирослава Юхно зазначила, що школярі приносили домашню консервацію, сало, крупи: "Збирали засоби гігієни, закрутки є, і меді, і жир. Ось такі продукти, печиво. Сувеніри у нас готували майже усі дітки. Ось ці ангелочки у нас виготовили учні першого класу".
Домашню їжу військовим на Донбас: волинські волонтери зібрали чергову партію гостинців.ВІДЕО

Найближчим часом, зі слів Віталія Лісецького, зібрану школярами допомогу повезе військовим біля Маріуполя, Авдіївки та Попасної.


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Теги: волонтери, Лісецький, Бубнівський ліцей
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