Домашню їжу військовим на Донбас: волинські волонтери зібрали чергову партію гостинців.ВІДЕО

Мирослава Юхно.



До Міжнародного дня волонтера, який відзначають 5 грудня, у ліцей запросили підприємця з села Зубильне Володимир-Волинського району Віталія Лісецького, який уже вісім років допомагає армії як волонтер.



"Починав я свої поїздки з 14-го року спочатку сам, потім з друзями, а потім ми приєдналися до Спілки ветеранів Афганістану. На початках були продукти, далі був одяг, різна амуніція військова. Багато бронежилетів завезли, багато автомобілів. Я є підприємець, маю змогу собі дозволити частину коштів, які заробляю, надати як допомогу нашим хлопцям, які оберігають у тому числі й мою безпечну працю, моєї сім’ї", – зазначив волинянин.



Після сотого виїзду на передову перестав рахувати кількість поїздок на схід, – говорить волонтери. Додає: щоразу вони тривали чотири-п’ять днів, часто бував на першій лінії оборони та на непідконтрольній Україні території.



Власною автівкою Віталій Лісецький приїхав у школу, де учні зібрали провізію.



Зі слів чоловіка, з Бубнівським ліцеєм співпрацює давно. Збір допомоги українській армії на схід, який у навчальному закладі став традицією, тривав упродовж тижня.



Вчителька Мирослава Юхно зазначила, що школярі приносили домашню консервацію, сало, крупи: "Збирали засоби гігієни, закрутки є, і меді, і жир. Ось такі продукти, печиво. Сувеніри у нас готували майже усі дітки. Ось ці ангелочки у нас виготовили учні першого класу".



Найближчим часом, зі слів Віталія Лісецького, зібрану школярами допомогу повезе військовим біля Маріуполя, Авдіївки та Попасної.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині для військових, які несуть службу в зоні бойових дій, збирали чергову партію гуманітарної допомоги. Домашню їжу та інші продукти, листи, дитячі малюнки й засоби гігієни приносили небайдужі волиняни та школярі в Бубнівський ліцей Локачинської тергромади, – повідомила Суспільному вчителькаДо Міжнародного дня волонтера, який відзначають 5 грудня, у ліцей запросили підприємця з села Зубильне Володимир-Волинського району, який уже вісім років допомагає армії як волонтер."Починав я свої поїздки з 14-го року спочатку сам, потім з друзями, а потім ми приєдналися до Спілки ветеранів Афганістану. На початках були продукти, далі був одяг, різна амуніція військова. Багато бронежилетів завезли, багато автомобілів. Я є підприємець, маю змогу собі дозволити частину коштів, які заробляю, надати як допомогу нашим хлопцям, які оберігають у тому числі й мою безпечну працю, моєї сім’ї", – зазначив волинянин.Після сотого виїзду на передову перестав рахувати кількість поїздок на схід, – говорить волонтери. Додає: щоразу вони тривали чотири-п’ять днів, часто бував на першій лінії оборони та на непідконтрольній Україні території.Власною автівкою Віталій Лісецький приїхав у школу, де учні зібрали провізію.Зі слів чоловіка, з Бубнівським ліцеєм співпрацює давно. Збір допомоги українській армії на схід, який у навчальному закладі став традицією, тривав упродовж тижня.Вчительказазначила, що школярі приносили домашню консервацію, сало, крупи: "Збирали засоби гігієни, закрутки є, і меді, і жир. Ось такі продукти, печиво. Сувеніри у нас готували майже усі дітки. Ось ці ангелочки у нас виготовили учні першого класу".Найближчим часом, зі слів Віталія Лісецького, зібрану школярами допомогу повезе військовим біля Маріуполя, Авдіївки та Попасної.

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