Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки недуги

За минулу добу на Волині зареєстрували 212 нових випадків захворювання на COVID-19. Зокрема, захворіли 13 дітей та 2 медпрацівники.Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».Також за добу:Одужали (осіб) – 329,Летальних випадків (осіб) – 11, з них:– 11 випадків: Луцька ТГ (9), Підгайцівська ТГ (1);— 1 випадок (Іваничівська ТГ).Здійснили тестувань за добу:методом ПЛР (осіб) – 68,методом ІФА (осіб) – 17.Нові випадки недуги виявили у:Луцька ТГ – 94 хворихБоратинська ТГ – 4 хворихГородищенська ТГ – 2 хворихГорохівська ТГ – 5 хворихДоросинівська ТГ — 3 хворихКіверцівська ТГ — 7 хворихКопачівська ТГ – 1 хворийМар’янівська ТГ – 1 хворихОлицька ТГ — 1 хворийПідгайцівська ТГ – 10 хворихРожищенська ТГ — 3 хворихЦуманська ТГ – 1 хворийЗатурцівська ТГ – 4 хворихІваничівська ТГ– 7 хворихЛитовезька ТГ — 2 хворихЛокачинська ТГ– 7 хворихНововолинська ТГ – 9 хворихПавлівська ТГ– 2 хворихПоромівська ТГ – 6 хворийКамінь-Каширська ТГ – 5 хворихСошичненська ТГ — 1 хворийДубечненська ТГ – 3 хворихДубівська ТГ — 3 хворихЗаболотівська ТГ — 1 хворийЗабродівська ТГ — 4 хворихКовельська ТГ – 11 хворихКолодяжненська ТГ — 1 хворийРатнівська ТГ– 7 хворихСамарівська ТГ — 4 хворихСтаровижівська ТГ — 3 хворихЗа весь час пандемії в області:захворіли (осіб) – 96 672 (з них дітей – 6648 та медичних працівників – 4320),одужали (осіб) – 83 780 (з них дітей – 5508 та медичних працівників – 4320),летальних випадків (осіб) – 2025 (з них медичних працівників –34).Здійснено тестувань всього:методом ПЛР (осіб) – 391 288,методом ІФА (осіб) – 207 458.