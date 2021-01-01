Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки недуги
Сьогодні, 09:51
За минулу добу на Волині зареєстрували 212 нових випадків захворювання на COVID-19. Зокрема, захворіли 13 дітей та 2 медпрацівники.
Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».
Також за добу:
Одужали (осіб) – 329,
Летальних випадків (осіб) – 11, з них:
Луцький район – 11 випадків: Луцька ТГ (9), Підгайцівська ТГ (1);
Володимир — Волинський район — 1 випадок (Іваничівська ТГ).
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 68,
методом ІФА (осіб) – 17.
Нові випадки недуги виявили у:
Луцький район – 132 хворих:
Луцька ТГ – 94 хворих
Боратинська ТГ – 4 хворих
Городищенська ТГ – 2 хворих
Горохівська ТГ – 5 хворих
Доросинівська ТГ — 3 хворих
Ківерцівська ТГ — 7 хворих
Копачівська ТГ – 1 хворий
Мар’янівська ТГ – 1 хворих
Олицька ТГ — 1 хворий
Підгайцівська ТГ – 10 хворих
Рожищенська ТГ — 3 хворих
Цуманська ТГ – 1 хворий
Володимир-Волинський район – 37 хворих:
Затурцівська ТГ – 4 хворих
Іваничівська ТГ– 7 хворих
Литовезька ТГ — 2 хворих
Локачинська ТГ– 7 хворих
Нововолинська ТГ – 9 хворих
Павлівська ТГ– 2 хворих
Поромівська ТГ – 6 хворий
Камінь-Каширський район – 6 хворих:
Камінь-Каширська ТГ – 5 хворих
Сошичненська ТГ — 1 хворий
Ковельський район – 37 хворих:
Дубечненська ТГ – 3 хворих
Дубівська ТГ — 3 хворих
Заболотівська ТГ — 1 хворий
Забродівська ТГ — 4 хворих
Ковельська ТГ – 11 хворих
Колодяжненська ТГ — 1 хворий
Ратнівська ТГ– 7 хворих
Самарівська ТГ — 4 хворих
Старовижівська ТГ — 3 хворих
За весь час пандемії в області:
захворіли (осіб) – 96 672 (з них дітей – 6648 та медичних працівників – 4320),
одужали (осіб) – 83 780 (з них дітей – 5508 та медичних працівників – 4320),
летальних випадків (осіб) – 2025 (з них медичних працівників –34).
Здійснено тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 391 288,
методом ІФА (осіб) – 207 458.
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Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».
Також за добу:
Одужали (осіб) – 329,
Летальних випадків (осіб) – 11, з них:
Луцький район – 11 випадків: Луцька ТГ (9), Підгайцівська ТГ (1);
Володимир — Волинський район — 1 випадок (Іваничівська ТГ).
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 68,
методом ІФА (осіб) – 17.
Нові випадки недуги виявили у:
Луцький район – 132 хворих:
Луцька ТГ – 94 хворих
Боратинська ТГ – 4 хворих
Городищенська ТГ – 2 хворих
Горохівська ТГ – 5 хворих
Доросинівська ТГ — 3 хворих
Ківерцівська ТГ — 7 хворих
Копачівська ТГ – 1 хворий
Мар’янівська ТГ – 1 хворих
Олицька ТГ — 1 хворий
Підгайцівська ТГ – 10 хворих
Рожищенська ТГ — 3 хворих
Цуманська ТГ – 1 хворий
Володимир-Волинський район – 37 хворих:
Затурцівська ТГ – 4 хворих
Іваничівська ТГ– 7 хворих
Литовезька ТГ — 2 хворих
Локачинська ТГ– 7 хворих
Нововолинська ТГ – 9 хворих
Павлівська ТГ– 2 хворих
Поромівська ТГ – 6 хворий
Камінь-Каширський район – 6 хворих:
Камінь-Каширська ТГ – 5 хворих
Сошичненська ТГ — 1 хворий
Ковельський район – 37 хворих:
Дубечненська ТГ – 3 хворих
Дубівська ТГ — 3 хворих
Заболотівська ТГ — 1 хворий
Забродівська ТГ — 4 хворих
Ковельська ТГ – 11 хворих
Колодяжненська ТГ — 1 хворий
Ратнівська ТГ– 7 хворих
Самарівська ТГ — 4 хворих
Старовижівська ТГ — 3 хворих
За весь час пандемії в області:
захворіли (осіб) – 96 672 (з них дітей – 6648 та медичних працівників – 4320),
одужали (осіб) – 83 780 (з них дітей – 5508 та медичних працівників – 4320),
летальних випадків (осіб) – 2025 (з них медичних працівників –34).
Здійснено тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 391 288,
методом ІФА (осіб) – 207 458.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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