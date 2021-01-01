На Волині в пожежі постраждав чоловік: його госпіталізували





Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.



Її оперативно загасили працівники 6-ї ДПРЧ ГУДСНС України у Волинській області та місцевої пожежної охорони сіл Олика та Цумань.



Вогонь знищив 60 м2 покрівлі, 32 м2 перекриття, меблі, оргтехніку, речі домашнього вжитку, електроінструментм, пошкодив 72 м2 стін.



Під пожежі отримав опіки кінцівок обох рук та спини чоловік 1990 року народження. Його госпіталізували в Луцьку міську клінічну лікарню, стан важкий.



Ймовірна причина виникнення пожежі – порушення правил технічної експлуатації побутових приладів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 4 грудня у селі Горянівка Луцького району виникла пожежа у дерев’яному житловому будинку.Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.Її оперативно загасили працівники 6-ї ДПРЧ ГУДСНС України у Волинській області та місцевої пожежної охорони сіл Олика та Цумань.Вогонь знищив 60 м2 покрівлі, 32 м2 перекриття, меблі, оргтехніку, речі домашнього вжитку, електроінструментм, пошкодив 72 м2 стін.Під пожежі отримав опіки кінцівок обох рук та спини чоловік 1990 року народження. Його госпіталізували в Луцьку міську клінічну лікарню, стан важкий.Ймовірна причина виникнення пожежі – порушення правил технічної експлуатації побутових приладів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію