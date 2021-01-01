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На Волині в пожежі постраждав чоловік: його госпіталізували

На Волині в пожежі постраждав чоловік: його госпіталізували
4 грудня у селі Горянівка Луцького району виникла пожежа у дерев’яному житловому будинку.

Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.

Її оперативно загасили працівники 6-ї ДПРЧ ГУДСНС України у Волинській області та місцевої пожежної охорони сіл Олика та Цумань.

Вогонь знищив 60 м2 покрівлі, 32 м2 перекриття, меблі, оргтехніку, речі домашнього вжитку, електроінструментм, пошкодив 72 м2 стін.

Під пожежі отримав опіки кінцівок обох рук та спини чоловік 1990 року народження. Його госпіталізували в Луцьку міську клінічну лікарню, стан важкий.

Ймовірна причина виникнення пожежі – порушення правил технічної експлуатації побутових приладів.

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Теги: пожежа, Волинь
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