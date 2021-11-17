У Луцьку на Карпенка-Карого демонтували незаконні шлагбауми. ФОТО
Сьогодні, 14:00
6 грудня луцькі муніципали здійснили демонтаж тимчасової споруди та шлагбаумів на вулиці Карпенка-Карого, 1, що поруч із ТЦ "Ювант".
Про це інформує Департамент маніципальної варти Луцької міської ради.
До Луцької міської ради неодноразово надходили скарги від громадян, щодо неправомірних дій ПФ "Скорпіон-сервіс", яке самочинно облаштувало стоянку для автомобілів на земельній ділянці комунальної власності, а працівники фірми вимагали кошти за проїзд та парковку на території, яка не відноситься до денної стоянки.
Тимчасова споруда та шлагбауми розміщувались без відповідних дозвільних документів та використовувались для обмеження проїзду комунальною територією.
Тому виконавчим комітетом Луцької міської ради було прийнято рішення від 17.11.2021 "Про демонтаж тимчасової споруди на вул. Карпенка-Карого, 1".
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Про це інформує Департамент маніципальної варти Луцької міської ради.
До Луцької міської ради неодноразово надходили скарги від громадян, щодо неправомірних дій ПФ "Скорпіон-сервіс", яке самочинно облаштувало стоянку для автомобілів на земельній ділянці комунальної власності, а працівники фірми вимагали кошти за проїзд та парковку на території, яка не відноситься до денної стоянки.
Тимчасова споруда та шлагбауми розміщувались без відповідних дозвільних документів та використовувались для обмеження проїзду комунальною територією.
Тому виконавчим комітетом Луцької міської ради було прийнято рішення від 17.11.2021 "Про демонтаж тимчасової споруди на вул. Карпенка-Карого, 1".
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Коментарі 1
Як криси вночі зносять… Бо вдень бояться получити п…дюліну
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