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П'яний волинянин не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. ФОТО

П'яний волинянин не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. ФОТО
Вчора, 6 грудня, близько 20-ї години, волинські патрульні отримали повідомлення про ДТП на автодорозі М-07 Київ — Ковель — Ягодин.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Прибувши на місце події, поліцейські виявили автомобіль КРАЗ 6510, яким керував 54-річний водій: чоловік був не уважним, не стежив за дорожньою обстановкою, не дотримався безпечної швидкості руху, внаслідок чого здійснив з'їзд в кювет.

На щастя, у водія та пасажира тілесних ушкоджень не виявили, від допомоги медиків вони відмовилися.

Під час перевірки документів, патрульні встановили, що керманич не мав при собі та не пред'явив посвідчення водія, реєстраційний документ на транспортний засіб та поліс обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Окрім цього, під час спілкування з керманичем, поліцейські виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Останній пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння на місці події. Результат — 3,16 проміле, що майже в 16 разів перевищує допустиму норму.
П'яний волинянин не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. ФОТО

Тож патрульні склали на кермувальника адмінматеріали за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння), ст.124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів), ч.1 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом) КУпАП.

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Теги: Волинь, ДТП, поліція
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