Як отримати довідку про доходи пенсіонера в «Дії»
Сьогодні, 06:29
На порталі "Дія" тепер можна отримати онлайн-довідку про доходи пенсіонера.
Згенерувати такий документ безпечніше та зручніше, ніж стояти в чергах чи ходити кабінетами держустанов, повідомили 7 грудня в пресслужбі Міністерства цифрової трансформації, - пише "Газета ua".
"Довідку можна отримати за кілька хвилин і користуватися її PDF-версією", - ідеться в повідомленні.
У Мінцифри також створили відеоінструкцію. Для формування документа потрібно:
- авторизуватися на diia.gov.ua;
- натиснути в меню "Послуги", обрати "Пенсії, пільги та допомога", перейти на "Довідка про доходи пенсіонера";
- перевірити інформацію про себе, якщо потрібно - виправити її в профілі користувача;
- обрати період, за який потрібна довідка, і натиснути "Готово".
Коли довідка сформується, про це надійде електронний лист-сповіщення. Завантажити довідку можна в особистому кабінеті в розділі "Послуги" - "Отримані документи". Довідка складається з PDF-файлу та електронного підпису.
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Згенерувати такий документ безпечніше та зручніше, ніж стояти в чергах чи ходити кабінетами держустанов, повідомили 7 грудня в пресслужбі Міністерства цифрової трансформації, - пише "Газета ua".
"Довідку можна отримати за кілька хвилин і користуватися її PDF-версією", - ідеться в повідомленні.
У Мінцифри також створили відеоінструкцію. Для формування документа потрібно:
- авторизуватися на diia.gov.ua;
- натиснути в меню "Послуги", обрати "Пенсії, пільги та допомога", перейти на "Довідка про доходи пенсіонера";
- перевірити інформацію про себе, якщо потрібно - виправити її в профілі користувача;
- обрати період, за який потрібна довідка, і натиснути "Готово".
Коли довідка сформується, про це надійде електронний лист-сповіщення. Завантажити довідку можна в особистому кабінеті в розділі "Послуги" - "Отримані документи". Довідка складається з PDF-файлу та електронного підпису.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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