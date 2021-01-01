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Як отримати довідку про доходи пенсіонера в «Дії»

Як отримати довідку про доходи пенсіонера в «Дії»
На порталі "Дія" тепер можна отримати онлайн-довідку про доходи пенсіонера.

Згенерувати такий документ безпечніше та зручніше, ніж стояти в чергах чи ходити кабінетами держустанов, повідомили 7 грудня в пресслужбі Міністерства цифрової трансформації, - пише "Газета ua".

"Довідку можна отримати за кілька хвилин і користуватися її PDF-версією", - ідеться в повідомленні.

У Мінцифри також створили відеоінструкцію. Для формування документа потрібно:

- авторизуватися на diia.gov.ua;
- натиснути в меню "Послуги", обрати "Пенсії, пільги та допомога", перейти на "Довідка про доходи пенсіонера";
- перевірити інформацію про себе, якщо потрібно - виправити її в профілі користувача;
- обрати період, за який потрібна довідка, і натиснути "Готово".

Коли довідка сформується, про це надійде електронний лист-сповіщення. Завантажити довідку можна в особистому кабінеті в розділі "Послуги" - "Отримані документи". Довідка складається з PDF-файлу та електронного підпису.

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Теги: Дія, довідка
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