Як отримати довідку про доходи пенсіонера в «Дії»

На порталі "Дія" тепер можна отримати онлайн-довідку про доходи пенсіонера.Згенерувати такий документ безпечніше та зручніше, ніж стояти в чергах чи ходити кабінетами держустанов, повідомили 7 грудня в пресслужбі Міністерства цифрової трансформації, - пише "Газета ua"."Довідку можна отримати за кілька хвилин і користуватися її PDF-версією", - ідеться в повідомленні.У Мінцифри також створили відеоінструкцію. Для формування документа потрібно:- авторизуватися на diia.gov.ua;- натиснути в меню "Послуги", обрати "Пенсії, пільги та допомога", перейти на "Довідка про доходи пенсіонера";- перевірити інформацію про себе, якщо потрібно - виправити її в профілі користувача;- обрати період, за який потрібна довідка, і натиснути "Готово".Коли довідка сформується, про це надійде електронний лист-сповіщення. Завантажити довідку можна в особистому кабінеті в розділі "Послуги" - "Отримані документи". Довідка складається з PDF-файлу та електронного підпису.