На Волині затримали зловмисника, причетного до збуту наркотиків. ФОТО
Сьогодні, 13:08
Затримали 31-річного ковельчанина, раніше судимого за незаконне поводження зі зброєю, який промишляв на території міста та району. За місцем проживання фігуранта виявили психотропні речовини, вартість яких за цінами «чорного ринку» становить близько 10 000 гривень.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Сьогодні, 8 грудня, в рамках розслідування кримінального провадження працівники місцевого райуправління поліції спільно з співробітниками управління боротьби з наркозлочинністю та під процесуальним керівництвом Ковельської окружної прокуратури провели санкціонованих обшук за місцем проживання фігуранта.
Під час слідчої дії правоохоронці виявили та вилучили пакет з, ймовірно, Альфа «PVP», 4 саморобні пристрої для вживання наркотичних речовин, сім-карти, ноутбук, мобільні телефони та банківські картки.
Усе це скеровано на експертизи до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.
Наркоділок затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання про оголошення йому підозри у вчиненні кримінального правопорушення.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Сьогодні, 8 грудня, в рамках розслідування кримінального провадження працівники місцевого райуправління поліції спільно з співробітниками управління боротьби з наркозлочинністю та під процесуальним керівництвом Ковельської окружної прокуратури провели санкціонованих обшук за місцем проживання фігуранта.
Під час слідчої дії правоохоронці виявили та вилучили пакет з, ймовірно, Альфа «PVP», 4 саморобні пристрої для вживання наркотичних речовин, сім-карти, ноутбук, мобільні телефони та банківські картки.
Усе це скеровано на експертизи до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.
Наркоділок затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання про оголошення йому підозри у вчиненні кримінального правопорушення.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.
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