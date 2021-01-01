вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині затримали зловмисника, причетного до збуту наркотиків. ФОТО

На Волині затримали зловмисника, причетного до збуту наркотиків. ФОТО
Затримали 31-річного ковельчанина, раніше судимого за незаконне поводження зі зброєю, який промишляв на території міста та району. За місцем проживання фігуранта виявили психотропні речовини, вартість яких за цінами «чорного ринку» становить близько 10 000 гривень.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Сьогодні, 8 грудня, в рамках розслідування кримінального провадження працівники місцевого райуправління поліції спільно з співробітниками управління боротьби з наркозлочинністю та під процесуальним керівництвом Ковельської окружної прокуратури провели санкціонованих обшук за місцем проживання фігуранта.
На Волині затримали зловмисника, причетного до збуту наркотиків. ФОТО

Під час слідчої дії правоохоронці виявили та вилучили пакет з, ймовірно, Альфа «PVP», 4 саморобні пристрої для вживання наркотичних речовин, сім-карти, ноутбук, мобільні телефони та банківські картки.

Усе це скеровано на експертизи до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.
На Волині затримали зловмисника, причетного до збуту наркотиків. ФОТО

Наркоділок затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання про оголошення йому підозри у вчиненні кримінального правопорушення.
На Волині затримали зловмисника, причетного до збуту наркотиків. ФОТО

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, наркотики, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Нові правила перевезень: чи можна з Луцька поїхати в іншу область без вакцинації. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині затримали зловмисника, причетного до збуту наркотиків. ФОТО
Сьогодні, 13:08
На Волині підприємство, яке орендувало землю під вітрову електростанцію, не платило громаді
Сьогодні, 13:00
Польща посилює карантин з 15 грудня
Сьогодні, 12:52
Судитимуть волинянина, який бив та принижував колишню дружину
Сьогодні, 12:40
Від завтра в Україні розширять перелік професій, для яких вакцинація від COVID-19 є обов'язковою
Сьогодні, 12:30
Схожі новини
На Волині правоохоронці вилучили наркотиків на понад 60 тисяч доларів США. ФОТО На Волині правоохоронці вилучили наркотиків на понад 60 тисяч доларів США. ФОТО
20 жовтень, 17:24
Поблизу Ковеля поліцейські затримали автомобіль зі зброєю та наркотиками. ФОТО Поблизу Ковеля поліцейські затримали автомобіль зі зброєю та наркотиками. ФОТО
20 жовтень, 13:21
У ковельчанина вилучили наркотиків на 15 тисяч гривень У ковельчанина вилучили наркотиків на 15 тисяч гривень
27 липень, 13:14
У Ковелі посеред вулиці у чоловіка вилучили баночку з наркотиками У Ковелі посеред вулиці у чоловіка вилучили баночку з наркотиками
23 липень, 16:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині затримали зловмисника, причетного до збуту наркотиків. ФОТО
Сьогодні, 13:08
 0
На Волині підприємство, яке орендувало землю під вітрову електростанцію, не платило громаді
Сьогодні, 13:00
 0
Польща посилює карантин з 15 грудня
Сьогодні, 12:52
 0
Судитимуть волинянина, який бив та принижував колишню дружину
Сьогодні, 12:40
 0
Від завтра в Україні розширять перелік професій, для яких вакцинація від COVID-19 є обов'язковою
Сьогодні, 12:30
 0
Медіа
відео
1/8