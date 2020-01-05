На Волині розшукують 37-річного чоловіка, який скоїв смертельну ДТП

Бачинського Дмитра Васильовича, 04 лютого 1984 року народження, мешканця Нововолинська.



Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



Чоловік був засуджений до позбавлення волі терміном на 5 років за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть) Кримінального кодексу України. Нині засуджений ухиляється від відбування покарання.



Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування розшукуваного, повідомляти за номерами: (0332)74-20-01, 0996175853 або 102. Конфіденційність гарантована.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Співробітники управління карного розшуку ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження, 04 лютого 1984 року народження, мешканця Нововолинська.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Чоловік був засуджений до позбавлення волі терміном на 5 років за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть) Кримінального кодексу України. Нині засуджений ухиляється від відбування покарання.Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування розшукуваного, повідомляти за номерами: (0332)74-20-01, 0996175853 або 102. Конфіденційність гарантована.

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