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На Волині розшукують 37-річного чоловіка, який скоїв смертельну ДТП

На Волині розшукують 37-річного чоловіка, який скоїв смертельну ДТП
Співробітники управління карного розшуку ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження Бачинського Дмитра Васильовича, 04 лютого 1984 року народження, мешканця Нововолинська.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Чоловік був засуджений до позбавлення волі терміном на 5 років за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть) Кримінального кодексу України. Нині засуджений ухиляється від відбування покарання.
На Волині розшукують 37-річного чоловіка, який скоїв смертельну ДТП

Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування розшукуваного, повідомляти за номерами: (0332)74-20-01, 0996175853 або 102. Конфіденційність гарантована.

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Теги: Розшук, поліція, ДТП, смерть
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