14 бригада відзначила сьому річницю з дня створення. ФОТО. ВІДЕО





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Урочистості з нагоди сьомої річниці створення 14-ї окремої механізованої бригади розпочалися 10 грудня на плацу військової частини.



Пам’ять воїнів бригади, які загинули у війні на Сході, та тих, хто нагороджений державними нагородами, увіковічнили на меморіальному комплексі князівської бригади, який урочисто відкрили та освятили.



Пам’ять загиблих вшанували хвилиною мовчання. До стели з іменами полеглих поклали квіти.



Під час заходу волонтер і художник із Києва Олег Ганжа передав військовим народний прапор 14-ої бригади, який створив спеціально для підрозділу.



"Ми сім років поспіль допомагаємо ЗСУ. Робимо військову символіку, прапори, шеврони розробляли. Допомагали це все возити, вручати безпосередньо на схід в підрозділи. Хочу, щоб цей прапор став вам оберегом і оберігав вас на заставах в подальшій службі народові України. Слава Україні! Героям слава!" – сказав автор народного прапора.



Для гостей бійці бригади влаштували виставку військової техніки та зброї на території частини. На екскурсію до військчастини приїхали учні з різних шкіл області. Діти могли потримати зброю в руках та посидіти в бойових машинах.



Студенти і викладачі Володимир-Волинського педагогічного коледжу подарували військовим маскувальні сітки. Як розповів Суспільному психолог Володимир-Волинського педколеджу Ігор Поліщук, маскувальні сітки в навчальному закладі для військових плетуть із 2014 року.



"Це патріотичне виховання. Це наш вклад в загальну перемогу і віримо, що це буде оберегом для наших захисників. Плетіння сітки у нас процес безперервний. Ми перевіряємо її на якість плетіння, пізніше знімаємо їх зі станків і розтягуємо на спортивному залі, то біла сітка – майже на весь спортивний зал, інші дві – на половину спортивного залу", – зазначив працівник Володимир-Волинського педколеджу.



Як розповів 52-річний військовослужбовець Михайло Перегінчук на позивний "Батя", у бригаді служить з часу її заснування та декілька ротацій провів на лінії зіткнення.



"За цей період часу дуже багато людей помінялося, і дуже багато вже відійшло в потойбічне життя, тому що це є війна. Збільшується і грошове винагородження, збільшено і речове забезпечення, і продовольче забезпечення. Помаленьку йде до змін", – каже волинський боєць.



Військові 14-ї бригади боронять територіальну цілісність держави у війні з російськими окупантами. Від липня бригада перебуває на ротації у Володимирі-Волинському, – зазначив командир Олександр Охріменко. З його слів, нині військові готуються до відправки на Рівненський полігон, де відточуватимуть майстерність ведення бою.



"За завданням головнокомандувача, ми готуємося до визволення наших тимчасово окупованих територій, відпрацьовуємо питання, як оборонного характеру, так і готуємося до наступальних дій, щоб супостата можна було перемогти і відновити кордони нашої держави", –



Поступово військова техніка в 14 ОМБр імені князя Романа Великого оновлюється, – повідомив командир Олександр Охріменко. Говорить: цьогоріч військова частина отримала велику кількість як стрілецької зброї, так і засобів спостереження.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Військові 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого 10 грудня відзначили сьому річницю з часу створення підрозділу. До 2014-го року це була 51 ОМБр, а нині одна з найбільших частин у Збройних Силах України, що дислокується у місті Володимир-Волинський.Про це пише Суспільне Урочистості з нагоди сьомої річниці створення 14-ї окремої механізованої бригади розпочалися 10 грудня на плацу військової частини.Пам’ять воїнів бригади, які загинули у війні на Сході, та тих, хто нагороджений державними нагородами, увіковічнили на меморіальному комплексі князівської бригади, який урочисто відкрили та освятили.Пам’ять загиблих вшанували хвилиною мовчання. До стели з іменами полеглих поклали квіти.Під час заходу волонтер і художник із Києва Олег Ганжа передав військовим народний прапор 14-ої бригади, який створив спеціально для підрозділу."Ми сім років поспіль допомагаємо ЗСУ. Робимо військову символіку, прапори, шеврони розробляли. Допомагали це все возити, вручати безпосередньо на схід в підрозділи. Хочу, щоб цей прапор став вам оберегом і оберігав вас на заставах в подальшій службі народові України. Слава Україні! Героям слава!" – сказав автор народного прапора.Для гостей бійці бригади влаштували виставку військової техніки та зброї на території частини. На екскурсію до військчастини приїхали учні з різних шкіл області. Діти могли потримати зброю в руках та посидіти в бойових машинах.Студенти і викладачі Володимир-Волинського педагогічного коледжу подарували військовим маскувальні сітки. Як розповів Суспільному психолог Володимир-Волинського педколеджу Ігор Поліщук, маскувальні сітки в навчальному закладі для військових плетуть із 2014 року."Це патріотичне виховання. Це наш вклад в загальну перемогу і віримо, що це буде оберегом для наших захисників. Плетіння сітки у нас процес безперервний. Ми перевіряємо її на якість плетіння, пізніше знімаємо їх зі станків і розтягуємо на спортивному залі, то біла сітка – майже на весь спортивний зал, інші дві – на половину спортивного залу", – зазначив працівник Володимир-Волинського педколеджу.Як розповів 52-річний військовослужбовецьна позивний "Батя", у бригаді служить з часу її заснування та декілька ротацій провів на лінії зіткнення."За цей період часу дуже багато людей помінялося, і дуже багато вже відійшло в потойбічне життя, тому що це є війна. Збільшується і грошове винагородження, збільшено і речове забезпечення, і продовольче забезпечення. Помаленьку йде до змін", – каже волинський боєць.Військові 14-ї бригади боронять територіальну цілісність держави у війні з російськими окупантами. Від липня бригада перебуває на ротації у Володимирі-Волинському, – зазначив командир Олександр Охріменко. З його слів, нині військові готуються до відправки на Рівненський полігон, де відточуватимуть майстерність ведення бою."За завданням головнокомандувача, ми готуємося до визволення наших тимчасово окупованих територій, відпрацьовуємо питання, як оборонного характеру, так і готуємося до наступальних дій, щоб супостата можна було перемогти і відновити кордони нашої держави", –сказав командир 14-тої ОМБр.Поступово військова техніка в 14 ОМБр імені князя Романа Великого оновлюється, – повідомив командир Олександр Охріменко. Говорить: цьогоріч військова частина отримала велику кількість як стрілецької зброї, так і засобів спостереження.

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