На Волині п’яний таксист в’їхав у Mercedes. ФОТО
Сьогодні, 19:43
10-го грудня з 4-ї по 5-ту ранку у Володимирі на вулиці Княгині Ольги трапилась ДТП за участі п’яного таксиста, який керував транспортним засобом Renault та в’їхав у Mercedes.
Про це інформує Твій Володимир.
Після ДТП таксист втік з місця події, відтягнувши машину на іншу вулицю та знявши номерні знаки.
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Про це інформує Твій Володимир.
Після ДТП таксист втік з місця події, відтягнувши машину на іншу вулицю та знявши номерні знаки.
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