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На Волині п’яний таксист в’їхав у Mercedes. ФОТО

На Волині п’яний таксист в’їхав у Mercedes. ФОТО
10-го грудня з 4-ї по 5-ту ранку у Володимирі на вулиці Княгині Ольги трапилась ДТП за участі п’яного таксиста, який керував транспортним засобом Renault та в’їхав у Mercedes.

Про це інформує Твій Володимир.

Після ДТП таксист втік з місця події, відтягнувши машину на іншу вулицю та знявши номерні знаки.
На Волині п’яний таксист в’їхав у Mercedes. ФОТО
На Волині п’яний таксист в’їхав у Mercedes. ФОТО
На Волині п’яний таксист в’їхав у Mercedes. ФОТО

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Теги: ДТП, Волинь, Володимир
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