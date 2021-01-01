На Волині п’яний таксист в’їхав у Mercedes. ФОТО





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Після ДТП таксист втік з місця події, відтягнувши машину на іншу вулицю та знявши номерні знаки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 10-го грудня з 4-ї по 5-ту ранку у Володимирі на вулиці Княгині Ольги трапилась ДТП за участі п’яного таксиста, який керував транспортним засобом Renault та в’їхав у Mercedes.Про це інформує Твій Володимир Після ДТП таксист втік з місця події, відтягнувши машину на іншу вулицю та знявши номерні знаки.

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