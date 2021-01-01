Помер лікар-кардіохірург з Луцька

Ярослава Ростиславовича Іванова.



Про смерть однокласника повідомив лікар Володимир Бондарук, який теж працює в Києві, пише



«Після тривалої боротьби за життя перестало битися серце гарної людини, талановитого лікаря-кардіохірурга Національного інституту серцево-судинної хірургії імeні М.М. Амосова, чудового чоловіка та батька, надійного друга, кума, однокласника Ярослава Іванова.



Важко знайти слова втіхи, коли зупиняється серце людини, проте світлі спогади про тих, хто залишив по собі добрі справи, завжди будуть сильніші ніж смерть!» – йдеться у дописі.



Відправа відбудеться 13 грудня о 14 годині в церкві села Великий Омеляник і там же поховання.

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